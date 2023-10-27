兩岸半屏山交流活動開幕 供台青創業信貸支持

2023「雙屏論壇」暨兩岸一家親•半屏山系列交流活動，於25日在浙江溫州洞頭開幕，會上發布了台灣青年創業夥伴計畫，包括靶向給予5年人民幣5億元（約合新台幣22億元）信貸支持，線上「速貸」產品單戶最高額度可達人民幣1,000萬元。

洞頭區位於浙江省溫州市甌江口外東部，樂清灣外以南的浙南近海，由168個島嶼（其中有人島14個）和176個島礁組成的洞頭列島。因有一座「半屏山」，近年洞頭以半屏山省級對台交流基地為載體推動兩岸交流，當地更有「半屏山，半屏山，一半在洞頭，一半在台灣……」的民謠，另因地緣較近，據當地官方統計，台胞台屬約佔洞頭區人口12%。

25日上午，2023「雙屏論壇」暨兩岸一家親•半屏山系列交流活動在洞頭開幕， 來自兩岸的政商、藝術、青創、民企代表等500多人參與。溫州市委常委汪馳說，開放的溫州熱心歡迎來自寶島台灣的各界朋友，特別是青年朋友來溫州學習生活、投資創業、交流合作。

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱透過影片致辭表示，現今兩岸往來雖然存在諸多干擾，但仍無法磨滅兩岸血脈同源的事實，合作和發展才是兩岸關係的主軸，兩岸一家親是顛撲不破的真理。旅行商業同業公會總會理事長蕭博仁說，洞頭的風光、民俗、語言等，讓他感到親切又熟悉，希望兩岸同胞多交流多合作。

據人民網，開幕式上進行了「築夢洞頭」兩岸青年創業投資計畫推介，並發布了台灣青年創業夥伴計畫，該區將為在洞頭創業的台青提供綜合性、一攬子的金融服務，靶向給予5年人民幣5億元信貸支持，線上「速貸」產品 單戶最高額度可達人民幣1,000萬元。

同時，活動以「攜手同心共富『洞』見美好未來」為主題，除舉辦開幕式暨「雙屏論壇」外，還舉辦了「創享新機遇 ·創響新時代」兩岸青年創業夥伴思享匯、兩岸藝術家作品聯展、兩岸半屏山交流成果展、「鄉音鄉情·雙屏雙贏」閩南文化展示等系列活動。另，安排了媽祖平安節暨兩岸民俗文化交流、「兩岸共富·萬市大集」半屏閩市等專題活動。