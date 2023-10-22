中澳解凍 陸企續租達爾文港

澳洲總理和內閣部20日同意大陸民營企業嵐橋集團續租達爾文港經營權的99年約定。彭博稱，這是中澳雙邊關係解凍的最新跡象。報導稱，澳洲發布的達爾文港租約的審查結果，指經過國家安全利益考量後，認為沒必要更改或取消這項租約。

澳洲廣播公司稱，這項聲明結束了長達八年的長篇故事。2015年澳洲北領地政府以5.06億澳元（約新台幣100億元）價格將達爾文港租給嵐橋集團99年。當時，美國歐巴馬政府向澳洲特恩布爾政府提出擔憂，達爾文港的租賃被放到地緣政治的角度考量。

彭博稱，坎培拉2021年宣布調查達爾文港合約，並表示迫使中國公司退出租約是選擇之一。但當地媒體後來報導稱，審查沒有發現國家安全問題。2022年艾班尼斯上台後，澳政府啟動對達爾文港的第二次審查。

北京在今年8月宣布終止對澳洲進口大麥的「雙反」措施，在本月中旬又宣布被控違反國安法、在大陸扣押三年的澳籍華裔記者成蕾刑滿並驅逐出境。