太空絲路 助力「一帶一路」諸國

每天早上，寮國教育體育頻道都會通過「寮國一號」通信衛星的信號，向寮國的千家萬戶播送。這個寮國首個教育電視頻道，曾在疫情期間幫助該國學生居家學習，現在繼續為偏遠山區提供遠程教育服務。

新華社報導，從寮國的遠程教育，到黎巴嫩的港口施工，再到海洋氣象觀測……共建「一帶一路」倡議提出十周年來，中國大陸與「一帶一路」合作伙伴深入開展航太合作。一顆顆衛星、一座座地面站搭起的「太空絲路」推動航天事業更好造福合作伙伴。

作為中國航天的「國家隊」，中國航天科技集團為「一帶一路」合作伙伴提供衛星研發和發射服務，包括玻利維亞通信衞星、「寮國一號」通信衞星、中法海洋衛星、巴基斯坦遙感衛星一號等均發射成功，在通信、農業、文化、環保、氣象等領域發揮了積極作用。

其中，2016年3月正式交付的「寮國一號」通信衛星項目是中國首個整星出口並參與地面運營的項目，為寮國提供衛星通信、衞視直播、無線寬帶等服務，轉發電視廣播超過223套，成為寮國邊遠地區的「村村通」「戶戶通」。

中國航天為「一帶一路」合作伙伴發射的多顆遙感衛星在氣象預報、防災減災等領域提供了重要支撐。其中，2018年10月29日成功發射的中法海洋衛星是兩國合作研製的首顆衛星。

該衛星實現了對海洋表面風和浪的大面積、高精度同步觀測。監測數據可被世界各國科學家、預報員共享使用，有助於更好探索海浪形成過程與變化規律，並為海上船隻航行安全、海洋防災減災和資源調查提供服務保障。

中國航天不僅「交鑰匙」，而且「帶徒弟」，為「一帶一路」合作伙伴培養本土航天人才，推動技術轉讓，建設當地航天器研製基礎設施。

2023年6月底，由中國航天科技集團五院承擔建設的埃及衛星總裝集成測試中心完成終期驗收審核。這是中國首個交付並成功應用於衛星總裝集成測試的系統級航天器研製基礎設施出口項目，使埃及成為非洲首個具備此能力的國家。由中埃兩國聯合設計、研製的兩顆衛星也已在中心順利完成了各項測試、總裝、環境試驗等工作。

此外，中國航天科技集團下屬的航天恆星，承擔援玻利維亞、烏拉圭、波茲瓦納氣象機動站，以及援衣索比亞遙感微小衛星項目。在生態環境部的指導下，航天恆星開展線上培訓，幫助發展中國家提高利用航天技術應對氣候變化的能力。培訓人員來自寮國、緬甸、孟加拉國、巴基斯坦等8個國家。