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延長貿易壁壘調查有政治動機？ 國台辦：民進黨煽動對立

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸延長貿易壁壘調查時間，行政院經貿辦認為是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉，更是違反WTO規範。(聯合報資料照片)
大陸延長貿易壁壘調查時間，行政院經貿辦認為是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉，更是違反WTO規範。(聯合報資料照片)

大陸商務部延長對台貿易壁壘調查期限至總統大選前一天，被行政院經貿辦認為是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉，更是違反WTO規範。大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，民進黨當局的說法不符事實，顛倒是非。「民進黨當局借機進行政治操弄，煽動兩岸對立，說明他們一心只圖謀政治私利，罔顧台灣業者和民眾的利益福祉。」

陳斌華指出，民進黨當局長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實。商務部宣布延長對台貿易壁壘調查期限，是根據有關規定和調查需要做出的決定，是正常程式。

陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局不但不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，這只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大臺灣同胞的切身利益。

陳斌華認為，ECFA自生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。希望保障ECFA繼續生效實施，是台灣主流民意，這也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。

陳斌華強調，廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對台獨分裂行徑，共同維護和推動兩岸關係和平發展。

民進黨 ECFA

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