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陸發布半導體和工業母機研發費扣除公告 國台辦：台企也適用

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部等四部門日前發布「關於提高積體電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告」，將符合條件的研發費用加計扣除比例提升20個百分點。大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，該政策適用於在大陸註冊的所有企業，當然也包括台資企業。。新華社
大陸財政部等四部門日前發布「關於提高積體電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告」，將符合條件的研發費用加計扣除比例提升20個百分點。大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，該政策適用於在大陸註冊的所有企業，當然也包括台資企業。。新華社

大陸財政部等四部門日前發布「關於提高積體電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告」，將符合條件的研發費用加計扣除比例提升20個百分點。大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，該政策適用於在大陸註冊的所有企業，當然也包括台資企業。

陳斌華舉在上海的一家知名台資企業為例，2022年該企業研發費用人民幣4,292萬元，如加計扣除比例由100%調整為120%後，那麼這家企業將節稅人民幣129萬元。

陳斌華指出，大陸將一如既往繼續完善惠及台胞台企的政策措施，落實同等待遇，優化營商環境，幫助廣大台商台企在大陸更好更快發展。希望廣大台商台企切實用好惠企助企政策，紮根大陸發展，加強科技研發提升產品競爭力，加快轉型升級培育創新驅動力，更好融入新發展格局、實現高品質發展。

證券日報報導，為進一步鼓勵企業研發創新，大陸財政部、稅務總局、國家發改革委、工信部於9月18日發布「關於提高積體電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告」（簡稱「公告」）。

「公告」提出，積體電路企業和工業母機企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益，在按規定據實扣除的基礎上，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，再按照實際發生額的120%在稅前扣除；形成無形資產的，在上述期間按照無形資產成本的220%在稅前攤銷。

鏡諮詢創始人況玉清表示，所謂研發費用加計扣除，是指在計算企業所得稅時允許企業將研發費用加計一定比例進行應稅利潤核算，這樣企業就可以少繳所得稅。

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