蘋果祭新規 防百萬App遭陸下架

北京持續收緊網路監管，蘋果公司為避免一三二萬個應用程式（Ａｐｐ）遭到下架，於日前更新中國區域的App Store上架要求，表明Ａｐｐ必須具備有效的官方備案號才能上架。此前中方公布首批Ａｐｐ商店備案名單，蘋果未列其中，如果不能取得大陸官方備案，明年四月起恐將無法更新，面臨強制下架的危機。

今年八月間，大陸工信部發布「關於開展行動互聯網應用程式備案工作的通知」，提出Ａｐｐ與網站同屬提供網路資訊服務，需要向大陸電信主管機關有關網站履行備案手續，登記實名、網路資源及業務等資訊。

據上述通知，大陸當局預留了一定時間，作為各平台、Ａｐｐ的過渡期，自今年九月到明年三月底，要求已展開業務的Ａｐｐ，向其所在地省級通訊管理局履行備案手續，明年四至六月，大陸電信主管機關將對備案情況進行監督檢查，仍未履行手續的Ａｐｐ將被依法處置，不得從事網路訊息服務。

該通知發布一個多月後，大陸網信辦九月廿七日公布首批廿六家Ａｐｐ商店名稱及備案編號，名單包含小米、三星、華為、ＯＰＰＯ、vivo、騰訊、百度、螞蟻金服等平台，名單未見蘋果。

有香港媒體直指，被「獨漏」的蘋果，若到明年四月仍無法完成備案，其App Store現有一三二萬個Ａｐｐ，將可能被強制下架。

在此壓力下，蘋果於九月廿九日更新App Store Connect線上支持文件，表示據中方法律，特定類型的Ａｐｐ需提供額外訊息和文件，才能在大陸的App Store上架。文件提到，大陸工信部要求Ａｐｐ須具備有效的「互聯資訊服務提供者（ＩＣＰ）備案號」；此外，所有遊戲、圖書、新聞及宗教內容的Ａｐｐ，都須取得大陸主管機關許可證。

華爾街日報披露，過去幾個月蘋果相關人士與大陸官員多次碰面，討論新規實施方式，及表達對新規的擔憂，因為新規可能會對於App Store中提供的大量外國Ａｐｐ造成衝擊。然而中方官員表示，規定應嚴格遵守。

有產業分析師認為，按規定，外國的Ａｐｐ須向大陸政府註冊，甚至可能被要求遵循大陸的傳輸與審查要求，這對應用程式設計者、服務供應商而言，是不太可能的事。這將使蘋果別無選擇，只能把這些Ａｐｐ下架。

除了Ａｐｐ備案要求，據央視新聞，中國通信標準化協會已於七月在北京發起成立「終端快速充電技術與標準推進委員會」，首要任務就是推動構建以自主研發為基礎的統一快充標準。陸媒雷科技引述分析，在大陸本土品牌都有代表性的快充自研技術下，這將是蘋果下一個需要被「統一」的部分。