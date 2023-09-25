陸鋼廠旺季不旺 面臨減產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸鋼市9月「旺季不旺」，可能倒逼大陸各大鋼廠10月進行檢修減產。（新華社）
大陸鋼市9月「旺季不旺」，可能倒逼大陸各大鋼廠10月進行檢修減產。（新華社）

認房不認貸、降準等各種助力房市回暖的利多政策下，外界原本預期有望撐住鋼價，但分析認為，在庫存壓力、盈利走弱下，9月仍有「旺季不旺」的現象，並可能倒逼大陸各大鋼廠10月進行檢修減產。

期貨日報報導，中鋼期貨黑色分析師趙毅表示，鋼材「預期強、現實弱」的局面已貫穿大半年。預期強主要是針對房地產活動的預期。

8月底大陸官方推出「認房不認貸」具體措施，除讓更多購房者降低購房成本，四大一線城市的房市政策也影響民眾心理預期。此外，年內兩次降準釋放超過人民幣上兆元資金。上述政策有助地產市場回暖，進一步撐住鋼價。

近期大陸鋼市迎調整，上周鋼材需求略增，且商家反應市場成交好轉，但業內人士認為「超級黃金周」能否兌現，要看後市需求。

在鋼市供需上，上周鋼材表需略有增加，但主要體現在建材上，而板材表需持續減少，受到地產新開工持續疲弱影響，需求回升一波三折，鋼材需求可期待性並不強。

業內人士指出，大陸十一假期前補庫預期與官方政策刺激交易較為充分，海外部份，美國聯準會政策偏鷹，大宗商品普遍回調，需要注意板材累庫壓力與焦炭上漲，鋼廠盈利率走弱帶來減產壓力。

展望後市，趙毅認為，短期而言，以9月市場情況看，10月面臨著風險，即「旺季不旺」。大陸官方地產政策傳遞到上游需要更長周期，10月如果需求不及預期，鋼價存在回調風險；中期來看，鋼價仍有較強韌性，其韌性來源於鋼材產量和市場預期兩點。

市場在臨近年底將同時擁有冬季大氣治理減產預期、粗鋼平控的減產預期和對第二年提振經濟的政策預期，因此價格將具有更多向上的彈性。

另據我的鋼鐵網總結22日收市狀況，短期來看，目前現貨市場下游成本支撐，當下需求整體表現「旺季不旺」，但在低庫存下，現貨向下的動力有限。因此預計下周初大陸鋼材價格或將繼續窄幅震盪為主。

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