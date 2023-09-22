李強赴三家專精特新企業調研 要求推進科技自立自強

據大陸新華社，大陸國務院總理李強昨21日在北京市調研專精特新企業發展情況。 他強調，要進一步堅定信心、保持定力，支援廣大專精特新企業聚力科技創新、深耕細分領域，為推進科技自立自強、穩定產業鏈供應鏈發揮更大作用。

李強先到一家「北京長木谷醫療科技」公司，聽取骨科人工智慧與手術機器人創新醫療器械產業發展情況介紹，走進模擬數位化手術室察看相關場景演示，對他們取得的技術創新成果表示讚賞，希望他們進一步加強人工智慧輔助診療技術研發，讓科技更好造福於民。

接著他前往「北京國科天迅科技公司」，瞭解該公司產品在重大裝備、新能源汽車等領域的應用情況，對他們堅持自主研發給予充分肯定，勉勵在前沿科技攻關上取得更大成果。 李強要求有關部門在新產品新技術應用推廣上加大支援力度，以帶動相關產業發展。

而在「北京華卓精科科技」公司，李強詳細瞭解關鍵核心技術攻關與產業化進展後強調，必須堅定不移把一些關鍵技術、關鍵環節建立在能夠獨立自主的基礎上，把發展的主動權牢牢掌握在自己手中。

前述三家公司中，除長木谷在報導中已提及是生產手術機器人的公司外，國科天迅是一家以製造FC晶片的半導體公司，華卓精科則是一家生產半導體相關精密測控器件的公司。李強的調研似在刻意展示中國大陸在自主科技能力上的進展。

報導稱，在座談交流時，李強指出，中國經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大關口，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力。 專精特新企業的快速發展，充分體現了中國經濟的強大韌性和活力。 對專精特新企業來說，創新是靈魂所在。 希望大家聚焦主業、咬定青山、苦練內功，大力推動科技創新，堅持走精耕細作之路，不斷向高端化智慧化綠色化轉型，向產業鏈創新鏈價值鏈高端攀升。

他強調，要進一步完善全要素的資源保障體系、全生命周期的服務管理體系和梯度成長的培育體系，針對企業在融資支援、稅收優惠等方面的訴求，推出更加精準有效的政策。 李強充分肯定北京市培育發展專精特新企業的舉措和成效，希望北京市發揮優勢，進一步營造良好創新生態，為推進科技自立自強、推動高質量發展多作貢獻。