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陸車跑天下 將躍最大出口國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
中國大陸預料將在今年超越日本，成為全球最大汽車出口國。（路透）
中國大陸預料將在今年超越日本，成為全球最大汽車出口國。（路透）

中國大陸預料將在今年超越日本，成為全球最大汽車出口國。這一轉變代表歐美日韓數十年來支配汽車市場的時代已告落幕。然而，大陸崛起的背後潛藏國內汽車業深層結構問題，且大有顛覆全球汽車市場穩定之勢。

據穆迪估計，大陸汽車年出口量已先後在2021年和2022年超過南韓和德國，今年則將超越日本。

不過，英國金融時報指出，於大陸的汽車工廠生產和當地需求之間嚴重失衡。原因出在業者錯估三個關鍵趨勢：內燃機汽車銷售會急劇下滑、電動車日益普及，以及共享制隨大陸人口都市化興起，將降低私人擁車需求。

多年來工業政策支持加上民間投資確實提高大陸在汽車產業競爭力，但也導致全國各地汽車產量嚴重過剩。

Automobility顧問公司創辦人、前克萊斯勒中國區負責人Bill Russo估計，有2,500萬輛汽車擱在庫存。

產能過剩問題衝擊奇瑞、上汽、比亞迪、吉利和長安在內的本地業者。分析師指出，特斯拉、福特、日產和現代在內的外國業者也正在調整在中國大陸產線，轉為主打外銷市場。

今年截至7月大陸已出口280萬輛汽車，其中包括180萬輛汽油車，較去年同期成長74%，這反映更多國內消費者選擇電動車和中古車。

現代汽車堪稱傳統汽車大廠在大陸深受其苦的代表。現代在大陸擁有四座工廠，目前其中兩座用於出口，另外兩座準備賣掉。

南韓汽車科技研究所顧問Lee Hang-koo說：「問題是，在中國生產的車能賣到哪裡呢？現代在印度、越南、印尼、巴西都已有工廠。」他表示，由於大陸廠產能利用率低，近年來虧損激增，且很難透過出口賺錢，因為大部分生產的車輛是汽油車。

分析師預料大陸未來幾年仍將保持領先地位。艾睿鉑（AlixPartners）預測，大陸汽車海外銷量到2030年將達900萬輛，占全球30％。

據Automobility統計，大陸汽車出口主要銷往歐洲和亞洲的發展中國家，受到制裁的俄羅斯是今年最大的出口國，吉利的繽越（Coolray）是其中熱門車款，售價約140萬盧布（14,000美元）。

特斯拉已從上海廠向歐洲出口電動車，大約五分之一在歐洲出售的電動車是Made in China。

比亞迪則率大陸電動車打入已開發市場。據比亞迪創辦人和董事長王傳福的簡報，比亞迪「有信心」實現明年40萬輛出口銷售目標，這將是今年預測的兩倍。

電動車 比亞迪

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