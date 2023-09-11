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創造茅台輝煌 前董事長袁仁國突傳獄中病逝

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
貴州茅台前董事長袁仁國傳出在貴州一家醫院去世。圖為2017年金磚國家工商論壇在廈門舉行期間，袁仁國出席並發言的資料照。（中新社）
貴州茅台前董事長袁仁國傳出在貴州一家醫院去世。圖為2017年金磚國家工商論壇在廈門舉行期間，袁仁國出席並發言的資料照。（中新社）

就在茅台瑞幸聯手推出「美酒加咖啡」的醬香咖啡熱銷之際，搜狐新聞和騰訊新聞引述消息人士稱，貴州茅台前董事長袁仁國近日在貴州一家醫院去世。袁仁國是8月26日突發腦溢血從監獄轉入醫院治療，於9月9日去世，享壽66歲。

兩年前，袁仁國因收受財物人民幣1.129億元被大陸法院判無期徒刑。袁仁國雖淪為階下囚，但在部分人士眼中，他仍然是貴州經濟發展的「功臣」。

茅台被視為貴州經濟發展的「命根子」。從2000年來到茅台，到2021年入獄，在袁仁國任期內，茅台超越了五糧液成了全球最大的酒企，這是他被視為貴州經濟發展的「功臣」的主因。

2021年9月，袁仁國被判刑入獄。兩年後就傳出他在獄中發病，最終病逝於醫院的消息。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

茅台 咖啡

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