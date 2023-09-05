認房不認貸 催動房市買氣

中國大陸「北上廣深」等一線城市開啟「認房不認貸」措施後，外界關注能這次政策能帶來多少效益。中金公司據先前認房認貸數據計算，未來數月大陸新房銷售面積增速可能抬升3.5個百分點；若考慮到銷售對拿地與投資的帶動，未來數月全國房地產開發投資增速可能抬升0.5個百分點。

中金研報稱採兩大方式來進行估算：一種方式是參考前期已調整「認房認貸」的城市經驗，以鄭州、南京、天津和杭州等四城經驗為基礎，以四城平均提振來初步推算16城「認房不認貸」落地的潛在影響。另一種是利用三關鍵參數分析：一是改善型需求在住房銷售中的占比有多大；二是反彈幅度可能有多高；三是房價擴散影響。上述參數得到幾項結論：一是直接受益於認房不認貸的改善型需求在大陸住房銷售金額中的占比可能在10%-20%之間；改善型需求內生動力強，但反彈幅度也受到其他因素影響。

中金研報指出，據中金地產組統計在本輪「認房不認貸」實施前，32個超高/高能級城市中有16個城市仍實行「認房認貸」的政策，即對「無房有貸款記錄」家庭執行最低首付比例高於其對「無房無貸款記錄」家庭的標準，如果16城全改為「認房不認貸」，則「無房有貸款記錄」家庭的首付比例下調空間為普通住宅14個百分點、非普住宅19個百分點。認房不認貸上路後，大陸實施的城市陸續傳出「捷報」，比如北京「單日勁銷1個億」「簽單量是上周兩倍」、上海中建玖海雲天項目銷售項目一天一晚的銷售量等抵前一個月的銷量、上海還有某樓盤訪客量增長近四倍…從現象與感覺來看，似乎為低迷房市帶來生機。

港股地產股4日持續反彈，融創中國一度漲逾30%，碧桂園、世茂集團與龍光集團等盤中也有逾10%漲幅。顯示投資人看好「認房不認貸」政策對房產業有助益。