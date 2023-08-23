深陷資金危機！陸寶能地產全股權被凍結達人民幣百億

大陸近期不只碧桂園、中植系陷入債務危機，寶能集團也同樣身陷資金危機。7日寶能地產股份有限公司新增一則股權凍結訊息，顯示該公司被凍結了100億元（人民幣，下同）股權。隨後，事件還在持續發酵，據企業資訊平台天眼查App顯示，該公司董事長姚振華所持有的寶能投資集團股權亦被凍結，其股權數額3億元。

綜合陸媒報導，公開資料顯示，寶能地產公司持有寶能城市發展建設集團100%股權，為其唯一股東，此次被凍結的也為寶能地產所持有的全部股權。而寶能地產的第一大股東為寶能控股（中國有限公司），持股比例為78.1%。目前，寶能集團仍深陷資金流動性危機中。

另，公開資訊還顯示，近日，深圳市寶能投資集團有限公司新增一則股權凍結訊息，其中，被執行人即為姚振華，凍結股權數額3億元，執行法院為深圳市前海合作區人民法院，凍結期限則自8月15日起至2026年8月14日。

此前，寶能集團在其2023年經營工作會議上，姚振華曾表示，將持續推進流動性困難化解工作，推動理財兌付、資產處置、融資展期及債務優化重組等工作取得重大的階段性成果。然而，隨後卻由於該公司資金鏈緊張，開始拖欠員工薪資。

而後於7月31日時，有報導指出，姚振華在深圳被遭欠薪的員工圍堵。據悉，這些人原為寶能汽車集團銷售端員工，當中還包括一名副總裁。對此，寶能集團回應稱，已採取相應法律行動，「絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決」。同時，寶能在聲明中還表示，該集團堅決履行企業主體責任，從未懈怠拖欠薪資，集團資產紮實、底子厚實，產業方向與國家經濟需求高度匹配，各項業務正在蓄力深耕，經營持續向好，化解流動性困難不斷取得突破。