快訊

出軌許姓處長已主動請辭 群創證實「給員工的一封信」內文曝光

大陸GDP保5有壓力 陸學者：對未來經濟不要盲目樂觀

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸經濟情勢持續低迷，市場信心下滑，大陸學者亦認為今年經濟成長率「保5」有壓力，不能盲目樂觀。（新華社）
大陸經濟情勢持續低迷，市場信心下滑，大陸學者亦認為今年經濟成長率「保5」有壓力，不能盲目樂觀。（新華社）

大陸將今年經濟成長率目標訂在5%，只是疫後復甦不如預期，近月經濟數據表現差強人意，不只多家外資陸續下調對大陸今年經濟成長率的預測，連大陸學者都認為經濟成長率要「保5」有一定壓力。

澎湃新聞報導，中國宏觀經濟論壇（CMF）17日舉行宏觀經濟月度數據分析會，中國人民大學經濟研究所聯席所長、中誠信國際首席經濟學家毛振華指出，「從現在形勢看，要保證5%的全年增長目標，三、四季度還是有相當的壓力」。針對未來經濟趨勢，他認為不要盲目樂觀，而應進一步堅定底線思維、極限思維的意識，意即少折騰、多思考並積累發展的能量，以建立更多中長期的穩固基礎。

針對當前大陸經濟情勢，中國人民大學經濟學院教授於澤表示，「一方面要看到當前還在復甦的軌道上，但另一方面也要確實看到修復動能有所下滑」。他指出，「總需求不足」是當前復甦面臨的最大問題，背後成因複雜，包含疫情對生產生活秩序產生的影響仍需要修復，疫情對資產負債表產生較大衝擊，以及有大量結構型問題存在。

於澤觀察指出，當前大陸仍為解決疫情對生活秩序帶來的衝擊，復甦仍處「生產生活秩序修復階段」，而尚未進入以資產負債表修復為特徵推動經濟的內生修復進程，以及最終的以結構性問題修復為核心的全面的、市場化的內生經濟擴張階段。

不過，於澤進一步指出，從近期經濟數據中可發現，修復動能出現一定程度轉弱，舉凡消費、投資、出口都出現一定幅度的下行，尤以出口下行幅度較大。以7月為例，7月通常靠著暑假旅遊帶動接觸型服務業進而推動經濟成長，但因今年經濟仍處生產生活秩序修復階段，當邊際修復力量下降，又碰上高溫、颱風等新的衝擊，總需求不足的問題就變得更加突出。

此外，於澤還說，舉凡中共中央或大陸行政機關都集中在7月中下旬推出大量政策，7月相對處在「政策真空期」，7月經濟數據下行具有一定的特殊性，政策落地更多要在8月、9月、10月顯現。

據報導，針對當前經濟頹勢，論壇發布的「8月份中國宏觀經濟報告」指出，應加快推進全社會的資產負債表修復。

如應加大總量政策的力度，將貨幣政策全力集中在修復資產負債表，並助力解決房地產政策，降低存量房貸利率，為經濟提供長期低成本資金。同時，房地產政策要加快調整節奏，更進一步適應市場的供求變化。此外，要加快「民營經濟31條」政策細則落地，以一些標誌性事件回應民營企業的關注。

針對房地產問題，毛振華提醒，更大規模啟動房地產投資若沒有市場購買作為支持是非常困難的，因此怎麼能夠穩住房地產基本盤、穩住人們對價格下行的預期才是核心。

房地產

延伸閱讀

貿易壁壘調查 中國：初步顯示台灣違反世貿規則

小心土地「假徵收」…資誠提醒大陸台商 恐補繳高額土增稅

路透：大陸國有銀行在倫敦、紐約盤拋售美元 阻貶人民幣

陸商務部對台貿易壁壘調查 從2455項增加至2509項

相關新聞

支付寶推全新國際版 可綁定Visa等5種主流國際信用卡

支付寶17日在2023合作夥伴大會上宣布，推出全新國際版，境外遊客下載註冊支付寶進入國際版，就可綁定主流國際卡組的銀行卡...

陸官媒預告將優化限購後 廈門二套房首付比例與利率已下調

北京《新京報》報導，近日市場傳言稱，廈門二套房首付比例和房貸利率已經下調。對此，新京報記者從廈門當地銀行和中介證實，廈門...

路透：大陸國有銀行在倫敦、紐約盤拋售美元 阻貶人民幣

路透報導，掌握第一手消息的知情人士透露，本周中國大陸主要國有銀行同時在在岸和離岸現貨外匯市場大舉拋售美元、買進人民幣，設...

陸商務部對台貿易壁壘調查 從2455項增加至2509項

日前大陸商務部對台灣生產的聚碳酸酯，課徵臨時性反傾銷稅後，就今年4月12日時，陸方宣布對台灣進行貿易壁壘調查，大陸商務部...

陸商務部：已陸續收到企業出口鎵、鍺的許可申請

中國大陸自8月1日起，對鎵、鍺相關物項進行出口管制，被視為反制美日荷的半導體制裁。大陸商務部發言人束珏婷17日對此說明，...

華爾街日報：救經濟穩匯率並行 中國進退兩難

華爾街日報今天報導，中國政府盼救經濟的同時也要穩定人民幣匯率，但事實證明兩者難以兼顧；房地產壞消息不斷，人民幣跌向紀錄低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦