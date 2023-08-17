大陸GDP保5有壓力 陸學者：對未來經濟不要盲目樂觀

大陸將今年經濟成長率目標訂在5%，只是疫後復甦不如預期，近月經濟數據表現差強人意，不只多家外資陸續下調對大陸今年經濟成長率的預測，連大陸學者都認為經濟成長率要「保5」有一定壓力。

澎湃新聞報導，中國宏觀經濟論壇（CMF）17日舉行宏觀經濟月度數據分析會，中國人民大學經濟研究所聯席所長、中誠信國際首席經濟學家毛振華指出，「從現在形勢看，要保證5%的全年增長目標，三、四季度還是有相當的壓力」。針對未來經濟趨勢，他認為不要盲目樂觀，而應進一步堅定底線思維、極限思維的意識，意即少折騰、多思考並積累發展的能量，以建立更多中長期的穩固基礎。

針對當前大陸經濟情勢，中國人民大學經濟學院教授於澤表示，「一方面要看到當前還在復甦的軌道上，但另一方面也要確實看到修復動能有所下滑」。他指出，「總需求不足」是當前復甦面臨的最大問題，背後成因複雜，包含疫情對生產生活秩序產生的影響仍需要修復，疫情對資產負債表產生較大衝擊，以及有大量結構型問題存在。

於澤觀察指出，當前大陸仍為解決疫情對生活秩序帶來的衝擊，復甦仍處「生產生活秩序修復階段」，而尚未進入以資產負債表修復為特徵推動經濟的內生修復進程，以及最終的以結構性問題修復為核心的全面的、市場化的內生經濟擴張階段。

不過，於澤進一步指出，從近期經濟數據中可發現，修復動能出現一定程度轉弱，舉凡消費、投資、出口都出現一定幅度的下行，尤以出口下行幅度較大。以7月為例，7月通常靠著暑假旅遊帶動接觸型服務業進而推動經濟成長，但因今年經濟仍處生產生活秩序修復階段，當邊際修復力量下降，又碰上高溫、颱風等新的衝擊，總需求不足的問題就變得更加突出。

此外，於澤還說，舉凡中共中央或大陸行政機關都集中在7月中下旬推出大量政策，7月相對處在「政策真空期」，7月經濟數據下行具有一定的特殊性，政策落地更多要在8月、9月、10月顯現。

據報導，針對當前經濟頹勢，論壇發布的「8月份中國宏觀經濟報告」指出，應加快推進全社會的資產負債表修復。

如應加大總量政策的力度，將貨幣政策全力集中在修復資產負債表，並助力解決房地產政策，降低存量房貸利率，為經濟提供長期低成本資金。同時，房地產政策要加快調整節奏，更進一步適應市場的供求變化。此外，要加快「民營經濟31條」政策細則落地，以一些標誌性事件回應民營企業的關注。

針對房地產問題，毛振華提醒，更大規模啟動房地產投資若沒有市場購買作為支持是非常困難的，因此怎麼能夠穩住房地產基本盤、穩住人們對價格下行的預期才是核心。