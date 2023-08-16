大灣區專利培育布局賽啟動

由廣東省市場監督管理局（知識產權局）、廣州市人民政府、香港特別行政區政府知識產權署和澳門特別行政區政府經濟及科技發展局共同主辦2023年粵港澳大灣區高價值專利培育布局大賽（下稱灣高賽）14日在廣州南沙舉行啟動儀式。

中新社報導，灣高賽是粵港澳大灣區知識產權合作發展的重大品牌活動，是粵港澳三地攜手強化知識產權支撐創新發展作用、推動粵港澳大灣區高質量發展的重要舉措。4年多來，灣高賽累計吸引了2699個高價值專利項目參賽，涉及專利總量超1.5萬件，其中發明專利佔比達60%以上。

主辦方表示，2023年灣高賽繼續錨定國家重點發展培育的戰略性新興產業領域，以技術領先、市場潛力大、落地轉化實施概率大的戰略性產業集群高價值知識產權為參賽對象。大賽設置金獎、銀獎和優秀獎共50項，總獎金395萬元人民幣。在賽程推進中，重點配套落地轉化扶持政策，強化專利培育服務和資源匹配對接，吸引更多粵港澳大灣區及海內外具有高價值專利優勢的戰略性產業領域科技創新項目，參加比賽和推動落地轉化實施。

啟動儀式上，廣東省市場監督管理局（知識產權局）副局長高國盛表示，通過粵港澳三地知識產權部門和有關地市政府聯動，今年大賽繼續聚焦挖掘優秀項目、推動落地轉化、支持創新主體發展、促進合作交流等工作，進一步打造三地知識產權深度合作新典範。

2023年灣高賽報名正在進行中，大賽報名截止時間為2023年9月15日，各類創新主體均可登錄大賽官方網站報名參賽。