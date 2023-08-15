降息救經濟！大陸1年期MLF調降15個基點

面對整體經濟表現不理想，大陸央行15日於公開市場開展人民幣4,010億元1年期中期借貸便利（MLF）和人民幣2,040億元7天期逆回購操作，得標利率分別為2.5%、1.80%，分別調降15個基點和10個基點，符合市場對於降息的預期。

人行公告稱，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，充分滿足金融機構需求，因此進行該動作。另外，今日有人民幣4,000億元MLF和60億元逆回購到期。

中信證券首席經濟學家明明此前研判，儲備項目透支，新增需求不足；民眾加槓桿意願較弱，住房購買放緩疊加按揭貸款提前償還等因素導致7月信貸數據明顯弱於預期。此外，大陸政府債很可能從8月開始迎來發行高峰，同時8月MLF到期規模為人民幣4,000億元，流動性面臨一定的缺口。

明明指出，當前社融存量接近人民幣366兆元，MLF降息對於壓降全社會利息成本的效果顯著，加大降息力度在中長期的時間維度上是有必要的。他預估年底前MLF利率降息空間可能在10到30個基點。

人行11日公布數據顯示，7月人民幣貸款增加3,459億元，相較去年同期減少3,498億元，明顯低於市場預期；7月新增社會融資人民幣5,282億元，年減人民幣2,703億，同樣低於市場預期。