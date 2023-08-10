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比亞迪第500萬輛車出廠 王傳福哽咽：差點就走不下去了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電動車大廠比亞迪，第500萬輛新能源車9日出廠，董事長王傳福數度哽咽指出，2019年是比亞迪最艱難的一年，當時只有一個目標：活下去。（取自澎湃新聞）
大陸電動車大廠比亞迪，第500萬輛新能源車9日出廠，董事長王傳福數度哽咽指出，2019年是比亞迪最艱難的一年，當時只有一個目標：活下去。（取自澎湃新聞）

大陸電動車大廠比亞迪，出廠新能源車數量達到500萬輛。董事長王傳福數度哽咽指出，2019年是比亞迪最艱難的一年，當時比亞迪只有一個目標，就是活下去，怕等不到新能源汽車的春天。

據澎湃新聞報導，比亞迪9日晚間舉行第500萬輛新能源車出廠發布會，王傳福細數了過去20年經歷，回顧大陸汽車品牌的發展歷程。他並提出一個樂觀預測，2025年大陸市場新能源車的滲透率將超 60%，且大陸汽車品牌的市占率將提升至70%。

乘聯會最新數據顯示，7月大陸自主品牌零售銷量為94萬輛，在大陸市場的市占率為 53.2%，較一年前提高5.8個百分點。

第一財經日報報導，王傳福在演講中數度哽咽，他說比亞迪剛從電池行業轉到汽車行業時，各種質疑和嘲笑聲都撲面而來。2003年1月，比亞迪在宣布收購秦川汽車後，股價從港幣18元暴跌至港幣9元。

在近兩年銷量爆發式增長前，比亞迪不管是在技術路線選擇，還是在研發投入上，也都曾經歷過黑暗時刻。

在技術路線上，比亞迪2008年就發布全球首款量產的插混車F3DM，搭載了全球首創的DM混動技術。等到2018年，比亞迪的DM技術發展到了第三代，但市場的「春天」還沒到來。

2018年，大陸新能源汽車銷量首次突破100萬輛，達到125.6萬輛，年增61.7%。其中插混車市場容量更小，當年銷量只有27.1萬輛，僅占新能源汽車總銷量的21.6%，僅占純電動汽車銷量的27.5%。

「真的差點就走不下去了！」王傳福表示，市占小再加上技術需要進一步優化和突破，插混這條技術路線那時候已經被很多車企放棄，比亞迪內部對此也有爭議，「但我還是要繼續走插混路線，必須咬牙堅持下去，即使走錯了也認了。」

事實證明，比亞迪「賭」對了，插混路線從之前的非主流逐漸走向主流。從2022年來，插混車銷量年增率超過了純電動車，在市場上的佔有率也節節攀升。

中汽協數據顯示，到2023年上半年，純電動車累計銷量達271.9萬輛，年增31.9%，而插混車銷量達102.5萬輛，年增91.1%。其中，6月插混車產銷量分別為23.5萬輛和23.2萬輛，均創歷史新高。

品牌 市占率 電動汽車

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