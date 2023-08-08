太燒錢！星紀魅族終止自研晶片 剛入職畢業生慘遭優化

綜合陸媒報導，大陸科技廠星紀魅族AR晶片業務部門將進行人員調整，僅留少部分老員工，並裁撤所有應屆畢業生。科創板日報8日報導，星紀魅族方面回應，面對全球經濟環境不確定性，該集團決定終止自研晶片業務，更加聚焦產品創新和軟體用戶體驗。截至發文，星紀魅族未有官方公告。

報導指出，星紀魅族部門約有200名員工，今年入職應屆生有40餘人。星紀魅族稱，由於相關業務調整，涉及到部分人員調整優化，公司正在積極協調，溝通解決方案，依法合規妥善解決問題。對於受影響的應屆畢業生，公司也在通過內部推薦等方法最大限度分流。

據了解，被裁撤的晶片研究院屬於前瞻技術業務之下，也是該業務板塊的主力部門，成立剛剛一年，主要做AR晶片。裁撤原因在於，晶片投資周期長，成本高，AR晶片現在沒有出產品，影響上市計劃。該研究院院長卡哥（化名）並不想放棄晶片業務，已在外談融資談了兩、三個月，之前設想是融資到位後可以獨立成新主體公司，但最後部門還是遭到裁撤。

值得注意的是，今年3月8日的集團戰略溝通會上，星紀魅族董事長兼CEO沈子瑜稱，前瞻技術連同手機/車機、XR技術，是未來星紀魅族的三大核心戰略。但晶片未產出，AR眼鏡也未推出產品，XR行業則更冷。

事實上，自主研發晶片不是簡單的任務。2019年手機廠OPPO正式宣布造晶片，但今年初旗下自研晶片團隊「哲庫」宣告解散，震動大陸晶片行業。業內人士分析，自研晶片需要具備極強技術實力與龐大研發團隊，還要承受外部環境與風險，讓這條路更加困難。

2022年7月，由吉利汽車旗下的手機品牌星紀時代和魅族科技融合而來的星紀魅族，因當時市面上火熱的汽車和手機結合的話題而備受關注。星紀魅族集團於今年3月8日正式宣布成立，總部設在武漢。該集團由吉利汽車董事長李書福與沈子瑜共同創立，並由沈子瑜出任董事長兼CEO。