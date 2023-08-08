零售業景氣指數 連8月維持擴張

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國商業聯合會6日發布8月份中國零售業景氣指數（CRPI）：8月份，中國零售業景氣指數為50.3%，較上個月微升0.2個百分點，連續8個月維持在擴張區間。

中新社報導，中國商業聯合會分析認為，CRPI波折上升一方面說明消費復甦非一夕之功，另一方面也印證了中國經濟的韌性所在。7月，國務院連續出台了一系列促進經濟發展強有力的政策措施，對恢復市場主體投資信心和民眾消費信心具有重要意義。

中國零售業景氣指數運行情況中，從行業分類看，商品經營類指數為49.7%，較上月微升0.4個百分點；租賃經營類指數為53.4%，較上月小幅上升1.4個百分點；電商經營類指數為49.7%，則較上月小幅下降1.1個百分點。數據顯示，三大行業指數出現較明顯分化。商品經營類企業預期略有好轉；租賃經營類企業預期明顯轉好；電商經營類企業預期下降。

受國家政策利好影響，商品經營類企業信心正在恢復，部分企業在8月份將加大促銷活動力度。盈利水平指數為50.3%，較上月微升0.8個百分點，止跌企穩，重返榮枯線以上，表明商品經營類企業對盈利預期抱有良好期待。

再有，構成租賃經營類CRPI的3個正向分指數平均單店租金收入、商鋪出租率、運營場所增減均處於臨界點上方。平均單店租金收入指數為56.4%，較上月上升3.2個百分點，表明租賃經營類企業對8月的收入預期明顯好轉。

分析認為，上半年服務消費增長較好，疊加7月國家發布的利好政策，對租賃經營類企業恢復經營信心作用明顯。

商鋪出租率指數為55.0%，止跌回升，較上月上升2.1個百分點，表明租賃經營類企業招商預期轉好。

經營場所增減指數為55.0%，較上月上升2.5個百分點，始終保持在擴張區間，表明租賃經營類企業新開店數量一直高於閉店數量，存量改造市場和創新經營持續活躍。

此外，電商業務客單價指數為50.3%，止跌回升，較上月小幅上升1.6個百分點。中國商業聯合會分析認為，電商經營類企業預期客單價有所增長。

指數 電商

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