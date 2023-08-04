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避被「卡脖子」 陸工信部：更大力度支持工業軟體發展

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸工信部。（取自新華社）
大陸工信部。（取自新華社）

美中科技戰打得火熱，美國除了祭出晶片出口禁令，近日有消息傳出美國將再禁止大陸取得先進晶片設計軟體，恐對大陸工業發展造成衝擊。上海證券網報導，大陸工業和信息化部3日在北京召開「促進工業軟件高質量發展」重點建議提案辦理座談會，會議指出，要以更大力度支持工業軟件（軟體）發展，共同構建完善的產業生態，切實提升產業鏈韌性和安全水平。

據報導，大陸工信部3日會議就推動工業軟件高質量發展進行座談交流，包含工信部黨組成員、副部長王江平出席會議並講話，全國人大財政經濟委員會、全國人大常委會代表工作委員會、全國政協提案委員會有關負責同志，有關全國人大代表、全國政協委員參加會議。

會議提到，要把建議提案辦理同貫徹落實黨中央、國務院決策部署緊密結合起來，提高政治站位，高質量辦好建議提案。要把辦理建議提案作為密切聯繫群眾、拓寬了解社情民意的重要渠道，作為提升決策水平、增強履職能力的有效途徑。

會議指出，要加強溝通交流，深入研究、及時回應、抓好落實，以務實行動將意見建議轉化為推動工業軟件高質量發展的具體舉措。要深刻認識工業軟件高質量發展的重要意義，不斷完善政策舉措，提升工業軟件發展水平。

會議強調，要凝聚政產學研用金多方合力，協調各方資源，發揮各方優勢，以更大力度支持工業軟件發展，共同構建完善的產業生態，切實提升產業鏈韌性和安全水平，奮力開創製造強國、網絡強國和數字中國建設新局面。

美中科技戰持續升溫，大陸除了在晶片關鍵技術與設備上受「卡脖子」之苦，大陸在工業軟體上過於依賴進口，也成為其在與美國為主的西方國家抗衡時的軟肋。今年3月，大陸全國政協委員、上海市經濟和信息化委副主任張英在兩會期間便指出，工業軟件是「國之重器」，但高達95%的研發設計類工業軟件依賴進口，關鍵技術不能完全自主可控。

張英當時表示，大陸製造業轉型升級「軟」動力不足，很大程度地制約了積體電路、生物醫藥、高端裝備等現代化產業高質量發展。應以更大力度創新突破，更好助力建設現代化產業體系。

美國 全國人大

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