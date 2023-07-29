螞蟻集團重組拚上市 傳短期內重新IPO可能性不大

中新社國是直通車微信公眾號消息指出，接近監管的人士表示，短期內，螞蟻集團要重新上市的可能性不大。

報導指出，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷。

有知情人士稱，螞蟻集團正計畫進行重組，將剝離部分非核心業務，為重啟香港IPO鋪路。

不過，接近監管的人士對中新社表示，從近期瞭解到的情況來看，短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。

中新社也就上述媒體報導的重組計畫向螞蟻集團求證，尚未得到螞蟻集團方面的回應。

有市場人士提到，接受處罰的螞蟻決心「重裝」上路，而從目前公佈的情況看，此次處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水準，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。