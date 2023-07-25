冷鏈鎖鮮 湛江水產「游」向海外

廣東湛江有「中國海鮮美食之都」之稱，當地人傳統上用淡曬魚乾的方式「鎖住」大海與陽光的味道。如今，隨著食品加工工程技術、鎖鮮技術和冷鏈技術的發展，讓魚類「鎖鮮」有了更多可能，華僑華人在海外也能品嘗家鄉餐桌上的風味。

中新社報導，廣東湛江吳川漁民在天亮時捕撈的羅非魚，中午即被分配至不同的生產線。加工車間裡，流水線上工人把羅非魚清洗並切割成片，再由生產線根據魚重自動分揀，經低溫處理、滾揉等工序，配上醬料包，最終加工成有嶺南特色的預製菜產品。海外消費者只需加熱20分鐘，一盤熱騰騰烤魚便「新鮮」出爐。

「以前湛江主要是以羅非魚肉片的形式出口，如今我們提高產品附加值，擴大農產品市場空間」。廣東國美水產食品有限公司財務經理葉志連表示，該企業把羅非魚加工成預製菜出口，在海外的超商和餐廳等渠道銷售，實現水產品從廚房食材到預製菜品的轉變。

葉志連說，該公司主要生產凍羅非魚片製品、蝦類深加工製品，有蝦餃、烤魚等十餘種預製菜品，去年整體出口額7億元（人民幣，下同），其中預製菜品有1億元，主要銷往東南亞和北美等地區。

湛江海岸線長、海域面積廣闊，素有「中國對蝦之都」、「中國金鯧魚之都」等美譽。經過40多年發展，湛江已形成農產品生產加工、市場批發、冷鏈物流企業三位一體的冷鏈物流體系，成為重要的水產養殖、加工、流通和出口基地。

為「掘金」預製菜賽道，湛江從生產、科研、人才、貿易、品牌等多個維度出發，加快建設吳川市、遂溪縣的2個預制菜產業園，推動產業集群化發展，進一步擦亮「中國水產預製菜之都」招牌。

湛江一家預製菜企業的相關負責人表示，深加工是農產品提升附加值的重要手段，但消費者素有吃新鮮的傳統飲食習慣，如何進一步「鎖鮮」，是預製菜面臨的挑戰之一。相對於傳統的浸泡攪拌工序，研發人員採用低溫真空滾揉工藝，使得魚肉豐盈水潤，品質保持穩定。據介紹，該企業目前正在研究液氮速凍技術，希望能保住菜品水分，提升鮮度。

在品牌建設方面，目前湛江正在打造「湛江對蝦」、「湛江生蠔」、「吳川烤魚」等品牌，其中「吳川烤魚」在海外參加了多場國際美食博覽會，並斬獲訂單。