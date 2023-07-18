路透：中國進入增長放緩至3%時代 恐永遠富不起來

路透分析，中國正在進入一個經濟增長大幅放緩的時代，這帶來了令人畏懼的前景：可能永遠不會富裕起來。華府智庫美國企業研究院資深研究員拉赫曼（Desmond Lachman）斷言，未來10年、20年經濟不可能超越美國，中國經濟增長將降至3%。他補充，當青年失業率已衝破20%，中國感覺上已進入經濟衰退。

報導指出，1990年代日本經濟開始停滯時，人均GDP已超越高所得經濟體平均值，並逼近美國水準。然而中國目前僅略高於中等所得水準。中國第2季GDP年增6.3%，經濟學家認為2023年增約5%，之後增速放緩。

過去10年中國GDP平均年增7%、2000年代超過10%。如此流失動能，讓經濟學家不再將疲軟的家庭消費與民營投資歸咎於疫情影響，而是認為結構性問題。其中包括佔產出四分之一的房地產行業泡沫破滅；投資與消費之間最嚴重的失衡之一；地方政府債務如山；以及共產黨對社會（包括私營企業）的嚴格控制。

華泰資產首席經濟學家王軍指出，「人口問題、房地產硬著陸、地方政府債務沈重、民營部門悲觀情緒以及美中緊張，讓我們對中長期增長無法樂觀。」

中國決策者表示，希望家庭消費驅動增長，Fathom Consulting公司中國經濟學家歐特斯（Juan Orts）認為，提振消費需求須將資源轉離出製造業出口商，這可以部份解釋為何中國當局猶豫採取相關改革。他說：「我們不認為中國將致力該路線」，而該路線是走出經濟低谷的解方。

事實上中國背道而馳。中國國家主席習近平反對分配不公平的「共同富裕」政策，鼓勵金融等其他部門減薪，惡化的城市財政也促使公務員降薪，進而導致通貨緊縮螺旋。

40歲趙姓銀行經理表示，覺得自己永遠不會富有，儘管她數度升職，但薪水不變。她說：「我已錯過中國銀行的黃金年代」。

許多經濟學家呼籲改善公共醫療保健、提高養老金和失業救濟金以及社會安全網的其他組成部分，以使消費者有信心減少儲蓄。

中國央行顧問蔡昉本月呼籲刺激消費，包括改變居住證或戶口，因為戶口制度拒絕向數百萬農民工在工作的城市提供公共服務。

上海高級金融學院副院長朱寧表示，改善社會福利，可以使3%到4%的增長率更具可持續性。

野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明認為，中國已面臨消費者與企業急於還債，而非借貸與投資的「資產負債表衰退」。他表示，這是衰退的開始，唯一解決之道是「迅速、龐大與持續的」財政刺激，同時伴隨讓民營部門擺脫國家陰影的改革，例如透過改善與外資來源國關係等方式。