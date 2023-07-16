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小米雷軍：現在是生死存亡時刻 要降本增效

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍。（網路照片）
小米董事長雷軍。（網路照片）

小米科技董事長雷軍日前在一次內部高管會議上說：「現在是生死存亡的時刻，要找到降本增效的點。」，小米並在內部成立集團降本增效專項組，由集團財務長林世偉擔任組長，全面推行降本增效工作。

中國經營報報導，今年年初，小米宣啟動「規模與利潤並重」的新經營策略。近日，小米又在內部成立集團降本增效專項組，由林世偉擔任組長。據悉，降本增效專項組將向集團經營管理委員會匯報，集團 CEO 特別助理潘九堂、劉偉、張劍慧擔任組員，集團財務部副總裁孫謙擔任秘書長，執行日常工作。

艾媒諮詢CEO張毅表示，過去一年，小米的幾個主要業務，包括智慧手機、IoT和互聯網業務，總體呈現下滑的走勢。尤其是智慧手機業務下滑明顯，IoT業務發展也不盡如人意，創新業務還沒有看到有更好的替代品。

小米財報顯示，2022年第1季至今，小米已經連續五個季度營收下滑，連續四個季度淨利潤下滑。

張毅認為，小米降本增效是必然的，一方面，在外部市場沒有整體好轉之前，恐怕還得砍掉一些不賺錢的產品、人員，還有縮減一些不必要的開支。此外，在第二增長曲線的布局方面，恐怕還得找一些能夠快速變現，同時在投入方面不是特別巨大的產品。

丁道師則認為，接下來小米光靠降本增效不行，根本之道就是要進行核心技術的突破。手機的核心技術就兩個，一個是晶片，還有一個是作業系統，小米目前還未能有效突破。而蘋果的晶片、系統全搞定了，三星也搞定了，所以最近十幾年行業變化這麼多，蘋果和三星總在第一、第二，因為它們把最核心的都搞定了，而小米為代表的國產手機廠商還在用別人的東西，隨時可能被卡脖子。

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