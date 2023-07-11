陸拚雙碳 企業加碼布局儲能業

在廣東東莞，一座集光伏（太陽能）發電、儲能與充電功能為一體的新型充電站新近投入使用。充電站的光伏棚頂可利用太陽能為汽車充電；配套的儲能設備既可存儲中午多餘的太陽能，又可在夜間用電低谷時存儲電網的電能，在白天用電高峰時向充電樁釋放電能。

新華社報導，據項目投資方東莞銘普光磁股份有限公司董事長楊先進介紹，這種新型充電站不僅節能環保，還能起到輔助電力系統削峰填谷的作用，是新能源領域的一項創新性探索，極具推廣價值。

他說，在大陸官方制定的碳達峰和碳中和目標引領下，可再生能源呈現大規模發展態勢，儲能在其中發揮關鍵作用。儲能是兆級的超大賽道，政策推動、產業鏈成熟與商業模式逐步形成閉環，儲能市場正在健康高速發展，他們作為相關產業的從業者備受鼓舞。

近一個月，大陸眾多企業紛紛加碼布局儲能業務，包括寧德時代、比亞迪和特斯拉等在內的新能源龍頭企業陸續宣布，在與地方政府合作的基礎上，加大在儲能領域的投資力度。

常年深耕海內外市場、儲能產品在五十多個國家和地區熱銷的以晴集團也加碼布局儲能上游產業鏈。旗下企業菲力科電源近日完成收購一家湖北的電芯生產商。該公司負責人張慶海說：「電芯佔儲能系統成本的60%，是構成我們成本的重要一環，更是支撐們擴大產能和提高銷量的重要一環。」

大陸國家發改委、國家能源局印發的《「十四五」新型儲能發展實施方案》，提出「到2025年新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段」、「到2030年新型儲能全面市場化發展」。

張慶海表示，官方的宏觀政策給公司未來發展道路注入了信心，指明了方向。

據中國化學與物理電源行業協會統計，大陸涉及儲能產業的註冊企業已近9萬家。大陸國家發展改革委和國家能源局發布《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》指出，2025年新型儲能裝機規模將逾3000萬千瓦。

根據大陸國家能源局發布的《新型電力系統發展藍皮書》，實現「雙碳」目標，能源是主戰場，電力是主力軍。新型儲能是構建新型電力系統的關鍵環節，至2030年是儲能多應用場景多技術路線規模化發展重要階段。

「未來行業格局和技術路線必將是協同互補、多元化、多維和立體的發展。」沃太能源公司工程技術總監張星說。他認為，電化學儲能未來發展方向將以鋰離子、鈉離子和液流電池等技術為主，而物理儲能發展空間包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、超級電容器、熱（冷）儲能等技術；儲能行業將向著高效率、低成本、靈活運行的方向發展。