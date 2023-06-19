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阿里數學競賽 馬雲現身

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲17日現身在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽。（取自「達摩院」公眾號）
阿里巴巴創辦人馬雲17日現身在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽。（取自「達摩院」公眾號）

來自阿里巴巴集團的官方訊息顯示，17日下午， 在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，阿里巴巴創辦人馬雲已經現身現場觀賽，顯示去東京教書的馬雲暫時回到杭州。

「達摩院」官方公眾號指出，來自全球19個國家的685位選手，從5萬多名參賽者中脫穎而出，17日晉級時長八小時的終極對決。開賽前，馬雲來到杭州現場觀賽，了解決賽情況，並與參賽選手、命題老師在線交流，暢談數學。

馬雲說，大賽會不斷創新，給熱愛數學的人們帶來新的樂趣。這一全球最大的在線數學賽事，由馬雲於2018年發起，旨在通過有趣的競賽激發人們對數學的熱愛，推動學科發展。

這一公益賽事已連續第五年舉辦，不設報名門檻，全程線上舉行，希望能最大限度激發世界各地數學愛好者的參與熱情，五年來累計吸引超過25萬人參賽。

據了解，決賽分五個數學賽道，每個賽道五道大題，每道題都由命題組老師精心設計，考驗選手的數學思維和平時的積累思考，不需要事先「刷題」（做練習題），也無法提前準備。

大陸證券時報報導，685位決賽選手中，既有全球頂尖大學的數學系學生，也有律師、銷售員、文物修復師、程式設計師、快遞員等各行各業人士。今年的預賽吸引5萬多人參加，其中近半數是女性；年齡最大的67歲，也有初中生參賽。

事實上，馬雲最近忙著在東京教書，根據東京大學官網16日消息，6月12日晚，東京大學與東京大學全球領導力項目（GLP）辦公室聯合舉辦了一場「創新與創業」專題研討會。馬雲在會上發言，並與來自日本、中國、印度、馬來西亞等國的學生進行了兩個多小時的交流討論，但消息並未提及馬雲相關談話內容。

馬來西亞 東京大學

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