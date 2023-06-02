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廣東風電臨海基地 8月迎客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸南方電網廣東電網公司5月31日發布消息稱，面向中國大陸風電整機製造單位，公開接受廣東省風電臨海試驗基地（簡稱臨海基地）試驗機位使用申請。

中新社報導，據悉，臨海基地採用公益化運營，向中國大陸風電整機製造單位開放。在確定使用單位後，試驗機位預計將於8月正式「開門迎客」。 　　

數據顯示，在廣東，年度併網機組的最大單機容量從2020年的5.5兆瓦躍升至2022年的11兆瓦，2023至2024年申請併網的機組已達單機容量14兆瓦。 　　

本次公開「迎客」的機位將有力補足行業缺口。接受使用申請的試驗機位為臨海基地1號共享測試機位及其相關配套設施，使用期計劃自2023年8月至12月，最大可支持20兆瓦海上風電機組開展型式認證與併網檢測。 　「機位能滿足大容量風機的認證檢測需要，助力廣東海上風電產業高質量發展。」南方電網廣東電網公司新能源服務中心專責劉正富介紹。 　　

據介紹，臨海基地共規劃建設4個試驗機位，具備最大24兆瓦風機的承載能力。一期2個試驗機位於2022年投入試運行，遠期計劃於2024年至2025年全面投產，建成後，將帶動風電產業自主創新和做大做強，推動新能源安全高效併網。

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