規模增逾1倍 第14屆國際基建論壇澳門舉行

由中國對外承包工程商會與澳門貿易投資促進局共同主辦的第14屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇，將於6月1日至2日在澳門金光會展中心舉行。

新華社報導，本屆論壇預計有3000多名來賓參與，規模增逾1倍。展覽期間將舉辦品牌推介、企業路演、商務洽談等活動，開創合作共贏的基建新局面。

在5月30日舉行的新聞記者會上，中國對外承包工程商會會長房秋晨和澳門貿易投資促進局主席余雨生介紹了各項的籌備工作。

據房秋晨介紹，本屆論壇主題為「綠色引領 數智驅動 金融賦能 合作共贏」。今年最大的一個變化就是首次舉辦專業展覽，通過實物模型或AR技術展示大型基建器械、「一帶一路」與粵港澳大灣區等代表性基建項目，以及環保領域新材料、新技術和新工藝等。向外界展現區域互聯互通、低碳發展技術、數位化和創新能力三大技術成就。展覽區安排豐富的配套活動，舉辦品牌推介、企業路演、商務洽談等活動，展示「中國建設」品牌的國際影響力，進一步促進和服務基建企業和機構參與共建「一帶一路」和國際基礎設施合作。

活動期間將設2場主題論壇及10場平行論壇，發揮平台專業功能，深化交流對接，共促國際基建可持續發展。

余雨生表示，今年展覽環節的面積由2000平方公尺增至5000平方公尺，從展位展示演進到專業場館的專業展覽，相當部分更是「特裝」展位，是專業化程度的提升，反映整個基建論壇朝著高質量發展的方向推進。

此外，除了繼續有橫琴粵澳深度合作區單位參展外，今年首次有10家澳門企業和機構參展，反映澳門業界的參與程度亦有所提高。