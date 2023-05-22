杭州茶博會 吸全球4千採購商

中國大陸農業農村部20日發布消息，第五屆中國國際茶葉博覽會當天在杭州市國際博覽中心開幕，大陸22個省份組團參加，近900家國內外知名茶企參展，吸引了來自世界各地4000多家專業採購商。

中新社報導，中國國際茶葉博覽會是由大陸農業農村部和浙江省人民政府共同主辦的茶業盛會，目前已舉辦5屆，為推動茶產業高質量發展、提升國際茶文化合作交流、促進茶農持續增收發揮了重要作用。

本屆國際茶博會以「茶和世界 共享發展」為主題，展示展銷面積5萬平方公尺，展品涵蓋紅、綠、青、黃、黑、白六大茶類，茶產品1萬餘種。展會設置成就展區、品牌展區、特色展區、推介活動區等4類展區。

農業農村部有關負責人表示，本屆國際茶博會將全面展示大陸茶產業發展成就，設置農業品牌精品培育茶品牌專區，重點推介8個首批精品培育茶品牌，開展一系列線上線下品牌推介活動。同時，深化促進茶貿易合作，為展商客商提供形式多樣的產銷對接、營銷促銷活動，為與茶農利益聯結緊密的龍頭企業、農民合作社和家庭農場等新型農業經營主體搭建展銷平台，邀請近20個國家展商客商參展參會，為進一步推動茶貿易交流合作搭建平台、創造機遇，推動中國大陸茶產品進入國際市場。

據了解，展會期間將舉辦茗茶品鑒交流會、「西湖論茶」中國茶業國際高峰論壇暨2023年「國際茶日」中國活動、當代茶文化發展論壇、中國茶產業生態低碳發展信息交流會、茶鄉旅遊發展大會等活動，深入挖掘茶葉獨特的文化承載功能，進一步展現茶文化魅力，講好中國茶故事，提升中國茶國際影響力。