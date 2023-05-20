聽新聞
test
0:00 / 0:00
中俄合作再深化 去年新簽50億美元建築合約
據俄羅斯衛星通訊社20日消息，中國駐俄羅斯大使館經濟商務處參贊（顧問）于宏馳表示，2022年，俄羅斯和大陸簽署了近50億美元的新建築承包合約，完成了約65億美元的工程，金額較前一年提升。他並指，大陸企業積極參與俄羅斯基礎設施項目，雙邊在建築領域合作更加緊密。
報導指，于宏馳在以「建築領域合作：投資，聯合項目，設備」為題的「俄羅斯－中國會議」上透露了這項訊息。於宏馳說，中俄在建築領域的合作有四大亮點。
首先，2022年兩國簽署的新合約與完成的工程，比去年成長16%，顯示兩邊合作規模正在增長。第二是大陸企業正積極參與俄羅斯基礎設施項目，他舉例莫斯科地鐵站「米丘林大街」即由中國鐵建股份有限公司承建，海參威藝術綜合體空間，則由中建總公司承建。第三，中俄建築領域合作質量不斷提高，為包括俄羅斯各地區在內創造更多工作機會。
最後一點，于宏馳表示，中俄建築領域合作方向正在擴大，除了原先承包工程，現已轉向擴展至設計、建築設備製造領域的合作，以及工藝階段對接等。他表示，俄羅斯對大陸工程需求不斷增長，當大陸的設備、技術和解決方案逐步進入俄羅斯市場時，將進一步推動建築領域中俄關係的深化。
值得注意的是，大陸外交部19日宣布，俄羅斯總理米舒斯京將於23、24日率團至北京、上海訪問，並出席23日於上海舉行的俄中商務論壇。發言人汪文斌表示，中俄作為最大鄰國和主要新興市場國家，兩國合作韌性強、潛力足、空間大，《金融時報》日前分析，這顯示俄羅斯在西方制裁下增加對中國的經濟依賴，中國也持續增加對俄羅斯的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言