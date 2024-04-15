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陸地產商萬科：已制定方案應對流動性短期承壓

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸大型地產商萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）
大陸大型地產商萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）

中國大型地產商萬科14日強調，已制定方案以應對階段性經營性困難、流動性短期承壓，並稱集團管理層境外公務出行正常進行。

綜合彭博與和澎湃新聞報導，萬科當天在投資者關係活動上坦承，當前遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓，但公司已制定一攬子穩定經營和降低負債的方案，能妥善化解這些階段性壓力。

根據萬科公布的活動記錄表內容，萬科稱，會用足現有的各類融資工具化解當前危機。萬科表示，「我們已積極調集各一線力量，以用好用足中央出台的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。期間我們得到了金融機構的理解、支持、指導和幫助。」

針對煙台合作方日前的舉報，萬科回應指出，煙台舉報方就萬科挪用資金問題於2023年向煙台公安機關報案並被受理。煙台公安機關經過三個月調查取證後，已於2023年11月作出決定不予立案。

萬科強調，稅務機關對煙台萬科進行稽查，萬科不存在拒不交帳的情況，目前稅務機關也沒有認定煙台萬科存在偷逃稅款之主觀故意。

至於濟南萬科總經理蕭勁遭公安機關帶走一事，萬科強調，蕭勁屬於個人案件，與煙台舉報無關。

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