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年輕化布局再下一城！茅台雞尾酒上市 周杰倫當產品代言人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
貴州茅台與MOJT莫其托共同研發的「貴州味道」系列雞尾酒上市，藝人周杰倫作為產品代言人及首席品鑑官。（圖／MOJT莫其托微博）
貴州茅台與MOJT莫其托共同研發的「貴州味道」系列雞尾酒上市，藝人周杰倫作為產品代言人及首席品鑑官。（圖／MOJT莫其托微博）

正嘗試用各種方式吸引年輕人關注的貴州茅台，繼茅台冰淇淋、醬香拿鐵、酒心巧克力後，與MOJT莫其托共同發布，研發的「貴州味道」系列雞尾酒上市，還找來年輕人喜愛藝人周杰倫作為產品代言人及首席品鑑官。

茅台雞尾酒零售價每瓶人民幣539元（新台幣2,372元），酒精濃度均為30度白酒，單瓶規格為500ml，預計一瓶可以調製10杯到20杯雞尾酒。

證券時報報導，實際上，茅台已和蒙牛、瑞幸等多個品牌進行合作，並推出多款年輕化的產品。多位白酒專家表示，茅台推出年輕化產品，主要是為了打破傳統茅台產品穩重、商務的刻板印象，透過創造一個新的、時尚、高頻場景觸達年輕消費者，提高茅台話題度，吸引更多年輕人關注茅台，挖掘潛在消費群體。

華爾街見聞報導，「貴州味道」系列雞尾酒目前有辛辣貝瑞、藍莓酸、藍莓絲令三款產品，靈感分別來源於血腥瑪麗、威士卡酸、新加坡司令等世界經典雞尾酒配方。

茅台集團董事長丁雄軍表示，此次推出的「MOJT」系列雞尾酒 ，就是茅台悠蜜順應健康化、年輕化、時尚化、都市化趨勢，推動「賣酒」向「賣生活方式」轉變，所作出的重要嘗試。

以茅台生態農業公司生產的藍莓蒸餾酒為主要基酒，使用黔東南丹寨當地的藍莓汁及其他新鮮果汁，利用蒸餾、發酵、調配等多道工藝，實現0香精、0防腐劑、0人工色素添加。

茅台 味道

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