世界智財權組織：華為領先國際專利申請 亞洲國家占55.7%

根據聯合國官方微信公眾號消息，世界知識產權組織發佈的最新統計數據顯示，在2023年， 中國和美國仍是國際專利體系的兩個最大用戶 ，但其提交的跨境專利申請量均同比出現下降。而在通過產權組織進行知識產權國際註冊的需求略有減弱的大背景下， 印度、土耳其和韓國的專利申請活動脫穎而出 ，這三個國家已連續三年實現申請量同比增長。

值得注意的是，在通過產權組織提交的專利國際申請中， 亞洲國家佔55.7%，而十年前僅佔40.5% 。

世界知識產權組織數據顯示，中國的華爲技術有限公司、大韓民國的三星電子和美國的高通公司是2023年產權組織國際專利體系的全球領先用戶 ，同時印度創新者的專利申請活動量增長了近50%，儘管通過產權組織進行知識產權國際註冊的需求略有減弱。

產權組織總幹事鄧鴻森表示， 較高利率和經濟不確定性給去年的創新活動蒙上了一層陰影 。但是預計今年通脹率將下降，加之印度、東南亞等熱點地區可能會提供更多商業信心和創新投資，將爲晚些時候知識產權國際申請量的恢復創造條件。

產權組織的數據 顯示，2023年，在利率上升和經濟不確定性的背景下，透過產權組織《專利合作條約》（PCT）體系的PCT申請總量爲27.26萬件，同前一年相比下降1.8%。 中國仍然是PCT申請量最大的來源國 ，有69,610件申請，同前一年相比略微下降了0.6%。這是自2002年以來中國的申請量首次出現同比下降。

美國的申請量位居第二 ，有55,678件，同2022年相比下降了5.3%。日本緊追在後，有48,879件申請（-2.9%）。排在前五位的還有大韓民國和德國，分別有22,288件和16,916件申請。大韓民國的申請量在2023年增長了1.2%，而德國則下降了3.2%。

2023年，在排名前15位的國家中， 印度（+44.6%）和土耳其（+8.5%）的PCT申請量增長最快 。隨著印度創新生態系統的加強和擴展，印度創新者在2023年提交的PCT申請量同前一年相比增長了44.6%，而前一年的增長率爲25.9%。其他在2023年實現增長的國家只有荷蘭（+5.8%）、法國（+2%）和大韓民國（+1.2%）。

中國電信巨頭華爲技術有限公司的PCT申請量仍位居榜首 ，在2023年公佈了6,494件PCT申請。大韓民國的三星電子位居第二（3,924件申請），緊追在後的是美國的高通公司（3,410件）、日本的三菱電機（2,152件）和中國的京東方科技（1,988件）。 在前十位申請人中，中國的寧德時代增長最快 ，2023年公佈的申請量增加了1,533件，排名上升了84位至第八位。相比之下，排名第一的華爲技術有限公司在2023年公佈的申請量同前一年相比減少了1,195件。

在教育領域，加利福尼亞大學（美國）仍然是最大的申請人，在2023年公佈了531件PCT申請。 蘇州大學（中國）位居第二（332件申請） ，其次是得克薩斯大學系統（美國，217件）、清華大學（中國，209件）和小利蘭·斯坦福大學（美國，180件）。在排名前五位的教育機構中， 清華大學的增幅最大 ，已公佈的PCT申請量增長了35件。

在已公佈的PCT申請中， 計算機技術佔比最大，爲10.2% ，其次是數字通信（9.4%）、電氣機械（7.9%）、醫療技術（6.7%）和製藥（4.7%）。這五個領域的PCT申請量約佔2023年已公佈PCT申請總量的五分之二。