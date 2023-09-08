海葵殘餘環流持續發威 香港降下「世紀暴雨」全城淹水

颱風「海葵」雖已減弱為熱帶低壓，但其殘餘環流持續西移，肆虐大陸東南沿海地區，從昨（7日）晚起為廣東沿岸帶來暴雨，更為香港帶來「世紀暴雨」。香港自7日晚間6點至午夜12點，大部分地區降下超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量，香港天文台總部7日晚間11時至午夜12時更降下158.1毫米的時雨量，創下1884年有記錄以來的最高紀錄。香港各地因此傳出淹水災情。

港媒星島日報報導，香港天文台7日晚間11點5分緊急發布「黑色暴雨警告」訊號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。自香港天文台在昨晚發出黑色暴雨警告信號以來，至今已生效超過10個小時，創下有紀錄以來「持續最長」的黑色暴雨警告信號，打破1999年時5小時47分的紀錄。

暴雨不僅在香港多處釀成淹水，滾滾大水更灌進地鐵站。根據網上流傳的影片，在黃大仙站E出口，豪雨帶來的黃泥如瀑布般沿電梯及樓梯湧入地鐵站，水深一度及至小腿。8日午夜，港鐵緊急宣布暫停觀塘線黃埔站至觀塘站雙向列車服務，以確保行車安全。

香港政府8日清晨5時許也宣布，由於多數地區出現淹水、公共交通嚴重受阻情況，所有日校8日停課一天，並呼籲僱主應彈性調整工作安排。

不過，針對這場「世紀暴雨」，有香港民眾質疑香港天文台事先毫無預警，直至7日晚間9時25分發出黃雨警告，25分鐘後即改發紅雨，11點05分又改掛黑雨，中間相隔不足兩小時。許多網友湧入香港特首李家超及香港天文台的Facebook留言，質疑天文台的緊急警示系統，批評「都降完雨淹水了才通知」。

對此，香港特首李家超表示，他十分關注香港多個地區出現嚴重淹水的情況，他並指出，紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。