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李嘉誠北京養地22年 豪宅項目即將開賣引發關注

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
李嘉誠旗下長實集團拿下北京一住宅項目22年後終於即將開售，估計房價將達到當年地價的50多倍。（中新社）
李嘉誠旗下長實集團拿下北京一住宅項目22年後終於即將開售，估計房價將達到當年地價的50多倍。（中新社）

香港首富李嘉誠的長實集團日前在香港「7折賣房」引發市場高度關注，該集團旗下位在北京的豪宅項目「御翠園」近期已拿到預售證即將開賣，市場預期售價將比此前「吹風價」略低。

據上海澎湃新聞報導，「御翠園」項目的銷售人員證實，現在預售證下來了，正在等公司通知隨時開盤。「我們項目是目前五環內唯一在售的新房，目前看房的人還挺多的。而且我們是準現房，房子已經蓋完了，高層的玻璃都掛好了。明年年底交房。」

公開資料顯示，「御翠園」是由長江實業旗下和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司開發，但罕見的長開發周期也引發議論。

「御翠園」所在位置是北京東四環外朝青板塊，是北京高端地產項目的聚集地之一，其中，姚家園項目地塊總面積約40萬平方公尺，由和記黃埔於2001年時以人民幣7億元的價格拿下，樓面價每平方公尺僅約人民幣1,750元。然而，該地塊出讓後，直到2005年6月才開始動工，並於當年11月開盤銷售。

目前，該地塊已有2006年至2013年推出的「逸翠園」和2012年至2013年入市的「御翠尚府」兩個項目，此次即將預售的「御翠園」項目是該地塊最後被開發的部分，開發周期長達22年。

第一財經報導，此次「御翠園」即將預售的9棟樓包括3棟16至18層樓的高層及6棟低密聯排產品。其中，3棟高層的擬售均價分別為每平方公尺人民幣9.64萬元、9.97萬元和9.8萬元，6棟低密聯排產品的擬售均價範圍在9.06萬至9.23萬元之間，超過拿地價格的51倍以上。

李嘉誠此時在北京推出豪宅項目，銷售情況也將成為市場觀察大陸房市動向的關鍵指標。澎湃新聞引述中指研究院數據顯示， 今年1至7月，北京商品住宅（不含保障房）累計成交387.89萬平方公尺，年比下降5.1%。截至7月，北京商品住宅成交量連續三個月下降，成交規模降至近五個月新低。

「御翠園」即將開賣的消息一出，也引發大陸民眾關注。有大陸網友質疑，「22年才開發？不收回？賺多少錢無所謂，但法律面前必須人人平等。」「不是說幾年不開發就收回的嗎？」，「產權還有多少年？為什麼能開發這麼久？」，「延遲開發這麼久，應該補上20年的地價差值」。

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