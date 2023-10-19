連交通部長都說真的太危險 花蓮稻香平交道將施工改善

花蓮吉安鄉稻香平交道位於台9省道等3條道路交會處，5岔路口複雜且多時相，縱深逾41公尺，常有汽機車在遮斷器放下時來不及通過，無奈吞下高額罰單，批評是「陷阱」，連交通部長王國材今天實地勘察都說「真的太危險」，台鐵將斥資450萬元改善，下月發包。

鐵路警察局花蓮分局統計，今年1到9月中旬，稻香平交道有10件違規遭裁罰，平均每個月1件。違規樣態包括闖越平交道、在平交道臨時停車等，依照違反道路交通管理事件統一裁罰基準表，闖越平交道機車6萬7500元、汽車7萬4500元起跳，在平交道臨停，機車1萬5000元、汽車3萬4000元起跳，罰則相當重。

王國材與台鐵局長杜微、國民黨籍立委傅崐萁今天聽取簡報，副議長徐雪玉、吉安鄉長游淑貞和多位議員、村長都到場關心，傅崐萁要求盡速改善。

稻香社區發展協會理事長徐淑娥說，平交道位於台9線吉豐路2段、花25線吉興路2段及稻興二街交會處，縱深長逾40公尺，行動較緩慢的長輩要通過都很害怕。前兩年新設一處紅綠燈，不時發生綠燈車輛剛啟動，遮斷桿突然放下，造成車輛進退不得，她自己就曾險些受困。

游淑貞指出，台9線轉進吉興路馬上遇到黃網線，若不巧有火車駛過，鈴聲響起到遮斷器放下僅短短8秒鐘，怎麼過？車輛不是受困黃網線，就是塞到台9線。

王國材實勘後，點頭同意「這個路口真的太危險了」，確實需要馬上改善。台鐵局表示，稻香平交道縱深分別是47公尺及41公尺，車輛穿越滯留時間太久，容易發生事故，為避免車輛困在遮斷器已啟動的平交道內，必須縮短縱深。