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花蓮首位跆拳道世大運國手 蔡念恩盼為國爭光

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
蔡念恩（左）成為世大運跆拳道國手，教練陳廖霞（右）與有榮焉。圖／跆拳道教練陳廖霞提供
蔡念恩（左）成為世大運跆拳道國手，教練陳廖霞（右）與有榮焉。圖／跆拳道教練陳廖霞提供

國立東華大學體育運動科學系四年級蔡念恩，從國中開始練跆拳道，去年不但在國內賽事踢出4面金牌，更在國家代表隊選拔賽中脫穎而出，成為花蓮跆拳道界的首位世大運國手，希望能為國爭光。

蔡念恩在花蓮國風國中跆拳道隊時，由教練陳廖霞訓練指導，雖然起步較他人晚，不過在努力練習下，不到1年就打敗當時全國金牌和青少年國手，拿下首面全中運金牌後，在2014年、2016年當選世界青少年國手，更創下全中運4連霸的紀錄。

為了在大學階段，繼續和教練陳廖霞合作，蔡念恩選擇留在家鄉就讀東華大學，堅持自己的跆拳道夢。她在去年屢創佳績，在國內重要4大賽事中，踢下4面金牌。首先是原住民運動會73公斤級金牌，全國大專院校運動會攜手學妹陳芷蝶雙金入袋，接著在全國運動會上，替花蓮贏得跆拳道首面金牌，更在總統盃跆拳道錦標賽奪金。

蔡念恩優異堅強的實力，在世界大學運動會跆拳道國手決選中，她每場都以高比數的差距晉級，當選今年世大運國手，是花蓮跆拳道界的第一位。

陳廖霞說，去年在全運會，蔡念恩面對讓自己「銀恨」多年的選手時，毫不退縮，憑著平時的訓練與信心，終於贏得冠軍，並完成當上國手，非常令人感動。

東華大學體育運動科學系四年級蔡念恩，在國家代表隊選拔賽中脫穎而出，成為花蓮跆拳道界的首位世大運國手，盼為國爭光。圖／跆拳道教練陳廖霞提供
東華大學體育運動科學系四年級蔡念恩，在國家代表隊選拔賽中脫穎而出，成為花蓮跆拳道界的首位世大運國手，盼為國爭光。圖／跆拳道教練陳廖霞提供

跆拳 金牌 花蓮

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