野村燒肉4分店 遭爆醬汁添加防腐劑

野村燒肉高雄4家分店有多名在職及離職員工投訴，指店家成立華偉康公司，私設中央廚房供應分店食材，卻未聘用專業食品技師，調醬汁時自行添加防腐劑，食材也未依規範標示、處理，衛生局26日前往稽查，限期改善冷藏無溫度記錄表等相關缺失，指若驗出防腐劑及與標示不符，將依食安法罰款6萬元以上。議員痛批高雄食安連環爆，每次都是出問題才稽查，店家則指爆料指控非事實。

爆料者表示，野村食材原都由配合的食品廠製作，公司疑為省錢，今年6月在明誠店廚房後方成立華偉康公司，供應各店，結果潘姓負責人請野村店廚師調醬汁時，加入自購的己二烯酸鉀（防腐劑），廚師質疑潘不是食品技師但被責罵。

「這樣做，真的有罪惡感」，爆料者表示，野村消費不便宜，中央廚房連保存日期、含防腐劑都不標？還騙稽查人員是公司員工自用，「希望衛生局揪出餐飲界害蟲」。

野村鄭姓副理指公司符合衛生法規，爆料非事實。潘經理說，爆料員工與公司有訴訟，且己二烯酸鉀是合法食品添加劑，用於法規限定可用食材。記者詢問店內是否私設中央廚房？有無聘食品技師？是否添加己二烯酸鉀？潘匆匆掛上電話。

衛生局指26日派員查察，發現食品添加物未專人、專區、專冊管理；食材部分未離地；冷藏無溫度紀錄表、部分食材未覆蓋，已責令改善，屆期未改就依食安法處6萬元以上罰鍰。倘檢出防腐劑與外包裝標示不符，違反食安法第22條規定處3萬以上罰鍰。就私設中央廚房，經發局表示若達廠房標準而未申請登記，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

高市議員陳美雅怒批高雄食安問題連環爆，每次出事都說要改，補了東牆、又破了西牆，從冰品中毒到熱炒店滑蛋案，再到進口蛋、綠雞蛋，衛生局難道都是出事時大動作稽查，罰完錢拍拍屁股就沒事了嗎？「基本的食安沒有把關，人民如何心安」。議員許采蓁說，市民信心不斷遭受打擊，與其推薦美食，不如告訴大家怎麼吃比較安全。