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高雄登革熱+20 衛生局向中央申請國軍化學兵支援

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫團隊發現花盆的底盤積水孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊發現花盆的底盤積水孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

高雄市今日新增本土登革熱個案20例，累計215例。衛生局說，因應群聚疫情嚴峻及緊急防治增加，高市府防疫團隊除了擴充實驗室檢驗量能，並向中央申請國軍化學兵支援擴增化學防治能量，預計9月11日進行相關教育訓練後，次日開始投入緊急防治作業。

衛生局說，今日新增20例個案的發病期間介於9月1日至9月7日，其中7例個案發病前有台南活動史，社區群聚計有大寮後庄里3例、三民1例是鼓山山下里衍生、左營2例是家庭群聚、前鎮1例是前鎮鎮海里衍生，其餘為單點新增社區感染案例。

衛生局表示，這20例本土登革熱個案，分別是大寮4例、鳳山3例、左營、三民、湖內各2例，鹽埕、苓雅、岡山、前鎮、楠梓、仁武、桃源各1例，防疫團隊均已規劃住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

衛生局指出，發生次波擴散的社區，經環境巡檢後其環境仍然持續查獲孳生源，導致無法於噴藥後有效降低病媒蚊密度，造成社區染疫風險程度上升，因應群聚疫情嚴峻及緊急防治增加，高市府防疫團隊擴充實驗室檢驗量能並向中央申請國軍化學兵支援擴增化學防治能量，預計9月11日進行相關教育訓練後，次日開始投入緊急防治作業。

衛生局說，防疫團隊持續進行噴藥滅蚊生物檢定，確保空間噴灑化學防治滅蚊成效，經噴藥病媒蚊死亡率90%以上。防疫團隊假日持續進行高風險社區環境病媒蚊密度調查，在鼓山區查獲37處積水容器，其中9處已孳生病媒蚊，陽性率達24.3%，查獲的孳生源樣態主要為廢棄馬桶、水桶、畚箕、桶蓋、地面積水等，現場已開單告發並清除。

衛生局表示近日受低壓帶影響及對流雲系發展旺盛帶來的降雨，會產生大量積水容器，請市民朋友雨後48小時主動清除積水及清理不使用的容器，並移除防火巷、屋後巷、屋頂、露台等處的雜物、盆栽，共同維持環境整潔，避免積水孳生病媒蚊，以遏止登革熱疫情持續擴散。

防疫團隊發現桶底積水孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊發現桶底積水孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在花盆底盤採集到的病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在花盆底盤採集到的病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供

衛生局 團隊 病媒蚊 高雄市

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