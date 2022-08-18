四級足球人才培育搖籃 高雄大學運技系首設足球並組隊

國立高雄大學校長陳月端與立法委員劉世芳，今天共同主持運動競技學系足球組增設及體育室足球代表隊成立典禮，成為四級足球培育搖籃。校方成功爭取教育部師資員額、場地整建經費，並向企業募得百萬獎助學金、訓練專款，鼓勵在地優秀高中職生就近升學，並吸引北部球員南漂，展現成軍奪牌氣勢。

陳月端表示，校方依循國家政策，積極鏈結產業、社會，響應教育部足球人才培育計畫，爭取於運動競技學系增設足球組。感謝劉世芳奔走協助，111學年正式成立，獲得學生10名、專任師資2名、專任教練1名的員額，以及訓練與場地整建等相關經費。

陳月端指出，高雄的國小、國中、高中職三級足球環境已相當完善，但尚未有銜接第四級的大學端，以致高中職足球員只能往中、北部發展。高雄大學發揮大學責任，提供高雄在地子弟就近升學、生涯發展管道，並獲得熱心企業挹注100萬元專款。

陳月端說，已向教育部提出人工草皮足球場需求，就是要讓球員安心、安全精進球技。她勉勵足球組學生胸懷大志、展現企圖心，不僅未來在大專足球聯賽UFA嶄露頭角，更要前進國際球壇，讓世界看見台灣。

劉世芳兼任高雄市體育會足球委員會主委，她表示，南部足球人才濟濟且踢出亮麗成績，但長期缺乏第四級銜接管道，感謝陳月端、高雄大學主秘王政弘、體育室主任孫美蓮、運技系主任王明月等全力配合，促成增設運技系足球組。

劉世芳表示，高雄擁有發展足球運動產業鏈的地利條件，鄰近高大10分鐘車程的國家運動訓練中心，除了將是台灣足球代表隊訓練基地，更設有運動科學中心，雙方可攜手精準運動、教練、產業經濟等多項研究計畫。隨著各種體育媒體平台興起，即便從球場退役也可轉戰，足球路是很寬廣的。