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適逢國際母語日 移民署今推出Podcast聊母語

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
2月21日是國際母語日，移民署今推出Podcast節目「文化談新事」。圖／移民署提供
2月21日是國際母語日，移民署今推出Podcast節目「文化談新事」。圖／移民署提供

2月21日是國際母語日，移民署今推出Podcast節目「文化談新事」，將每月製播1集，由新二代及移民官主持，邀請新二代分享學習母語的心得，並鼓勵新二代多使用母語，促進母語傳播運動。

移民署表示，聯合國教育、科學及文化組織1999年提出倡議，2000年起定每年2月21日為國際母語日，目標是向全球宣傳保護語言的重要性，促進母語傳播運動，讓每個語言的創造力與文化都受到尊重。

今推出的Podcast節目「文化談新事」，由越南新二代陳金鈴及精通日語的移民官王志文主持，一手包辦企劃及製作，今日第一集就邀請越南新二代劉德曜及印尼新二代林小婷分享學習母語的心得。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，透過podcast平台，聽眾可以隨選隨聽，十分便利。移民署特別在國際母語日這天製播新二代Podcast節目來推廣多學母語文化，未來每月更新製播1集，並在Firstory等各音樂串流平台播出，歡迎有興趣的民眾訂閱收聽。

「文化談新事」網址：https://open.firstory.me/user/culturechatroom。

移民署 語言 越南

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