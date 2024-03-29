中央地方攜手震災重建 嘉市幸福幼兒園兼社區教保資源中心重建動土

嘉義市立幸福幼兒園志勤樓校舍，歷經3年3次興建完工，教育部核定辦理耐震補強工程，決標後遭2016年2月6日高雄美濃地震受損，市府決定拆除重建，向財團法人賑災基金會提報重建計畫，中央地方攜手共出資逾6千萬元，上午市長黃敏惠、議長陳姿妏、政務委員兼賑災基金會董事長張景森等開心動土，預定2025年6月完工啟用，兼做社區教保資源中心。

志勤樓校舍1985起3年分3次完成興建，因震災加劇影響建築結構安全，專家多次會勘建議拆除，市府評估後拆除重建，向賑災基金會提報重建計畫獲補助4千多萬元，市府出資2281萬餘元，興建5間教室、1間辦公室、4間廁所及地下防空避難室。

明年校舍落成設置社區教保資源中心及學前特殊教育服務據點，提供鄰近地區家長幼兒教保諮詢、圖書及教具借閱，辦理親子共學活動，強化特殊需求幼兒家庭支持系統，增進家庭功能發展，發展幼兒身心潛能。

市府團隊與賑災基金會突破工料上漲造成多次流標困難，上午市長黃敏惠、賑災基金會董事長張景森、鴻海教育基金會總監葉芃欣、議長陳姿妏、多位議員及幸福幼兒園師生開心慶祝動土，相約明年完工啟用再齊聚揭幕。

黃敏惠感謝賑災基金會金援，請託張景森協助推動十大旗艦計畫，其中「文化新絲路」彰顯嘉市阿里山入口門戶，期望「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」多挹注嘉市，並實踐鐵路高架化中央全額負擔，早日實現輕軌，將水上機場升級優化，讓嘉市與鄰近縣市共榮共好，成為台灣新都心。