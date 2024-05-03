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沒錢請看護 工傷男怕躺到老死 拚復健重新站起來行走

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣林姓男子在醫院接受磁波治療。圖／彰化宏仁醫院提供
彰化縣林姓男子在醫院接受磁波治療。圖／彰化宏仁醫院提供

彰化縣20多歲林姓男子因工作意外，造成顱骨骨折、右下臂被輾碎，送醫開刀後昏迷三個月期間下肢肌肉萎縮，醒來後無法走路，家人請不起看護，林男也不想終生臥床，積極復健和接受磁波治療，約一個月下床行走，現從住院改為門診追蹤。

林男今表示，家人雇用一對一的看護協助他行動，光一個月就要花費約10萬元，家人告知「若你真的無法再站起來，只好把你送進機構」，他知道家裡禁不起這樣燒錢，也真的沒多餘人手照顧他，如果但不想臥床一輩子，唯一希望就是讓自己重新站起來。

林男說，看護每天陪他在晚餐的前後多兩次自主復健訓練，包括練習跪、蹲等姿勢，加強訓練腿部肌肉，醫院安排磁波治療讓他明顯感受肌肉膨脹，經過一個月積極治療，他靠自己力量重新站起來行走，心裡有一股莫名的感動。

彰化縣宏仁醫院復健科主任黃怡寧說，林男右手肘以下截肢，開刀後昏迷期間使用呼吸器，因反覆感染及無法下床，臥床三個月醒來連起床都要看護扶起，經評估他年紀輕，復健動機也很強，因此擬定強化下肢、恢復行走功能的復健計畫。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎指出，林姓病人接受的磁波治療，臨床上常運用在銀髮族長者肌少症造成行走蹲踞困難、脊椎或膝關節置換術後肌肉無力、中風後肢體痙攣或偏癱、肌筋膜疼痛等及下背痛，五十肩，退化性關節炎等症狀，具有快速強化肌肉組織，改善關節緊繃等功用。

復健 看護

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