政府清明推「以功代金」捐善款 民俗專家：功德算誰？

清明節將至，彰化推動「以功代金」，鼓勵民眾將購買紙錢的金額，捐款給需要幫助的社福團體，縣府今年還提供「功德狀」，讓民眾以此功德迴向祖先，不過民俗專家認為，祭祀金紙減量是趨勢，但不能曲解金紙在宗教上的意義，不該解釋成將給祖先的錢改捐給別人，「這樣功德是給主辦單位嗎？」

彰化縣府為降低金紙露天燒的問題，連續多年結合縣內26鄉鎮市公所於公墓和納骨塔，設置45處紙錢集中點並提供清明節疏文供民眾使用，近年每年集中送往溪州焚化爐燒的金紙量約1400多公噸，也有許多社區、宮廟加入；環保局指出，考量還是有許多家戶燒金紙，近年積極推動「以功代金」，希望民眾減少燒紙錢的量。

彰化環保局推以功代金捐款去年總額達約14萬元，相較前年總額約5萬元，增加超過2倍以上，環保局說，今年「清明節以功代金」，從3月23日至4月4日間，民眾可到超商捐款(指定彰化縣以功代金)，將收據上傳到彰化環保局紙錢清運Line帳號(ID:@158kcebh)，環保局將提供「功德狀」，讓民眾以此功德迴向祖先，環保局也加碼向社福團體訂製「文創咖啡包」，民眾憑捐款收據可免費兌換。

民俗專家蒲慶峰說，燒紙錢是在儒教之後才有的作法，是民眾表達孝心的方式，現在環保觀念興起，加上時代變遷，祭祀簡化、減少燒金紙都合理，但祭拜祖先屬於24孝內的一種實踐，民眾若是願意捐善款積陰德固然好，但公部門推的「以功代金」不能解釋為將原本要給祖先得錢拿去給別人用，這樣講不通，「有洗錢的嫌疑」。

蒲慶峰表示，金紙中的「庫錢」是亡者在冥界財庫的錢，有些晚輩怕長輩沒有錢可花，會多燒一點表達心意，不過若長輩有有靈性確實可以拿到，沒有靈性的話也等是燒廢紙，可以減量。