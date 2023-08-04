南投超大豪雨仁愛鄉土石流、坍方 許淑華要求全力搶修救災
卡努颱風挾帶驚人雨量，讓南投山區災情不斷。南投縣長許淑華說，仁愛鄉因超大豪雨，多條道路中斷，並出現坍方、土石流，她與仁愛鄉長密切聯繫，瞭解最新災情，全力協助救災，同時要求包商加強搶修，
讓道路恢復通行，以便後續災後復原。
南投縣議會臨時會今天開議，不少議員對颱風災情表達關切。許淑華說，南投全縣主要為山區，加上幅員遼闊，卡努颱風雨量集中在南投山區，她事先便授權仁愛鄉、信義鄉公所可自主發布停班停課，以因應災情。
這波豪大雨，仁愛鄉累積雨量超過400毫米，全鄉各處出現坍方、土石流等災情，台14線、台14甲線、力行產業道路等重要道路交通中斷。許淑華說，上周杜蘇芮颱風，便請各鄉鎮市公所預做準備，並和開口契約廠商溝通，隨時投入救災、搶修。
仁愛鄉8個容易致災地點，事先安排怪手、鏟裝機、板車、卡車等搶修機具進駐。其他鄉鎮有4組搶通、搶險開口契約廠商，每三鄉鎮為一開口契約，隨時待命。災情發生後，廠商也很快進行搶修。縣府也會與各鄉鎮公所密切合作，加速災後搶修，將災情影響降到最低。
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