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陽明交大光復校區凌晨突停電 校方：老鼠侵入變電站

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立陽明交通大學光復校區今天凌晨無預警發生北區館舍停電，校方查出是因鼠害侵入變電站造成高壓線短路。圖／校方提供
國立陽明交通大學光復校區今天凌晨無預警發生北區館舍停電，校方查出是因鼠害侵入變電站造成高壓線短路。圖／校方提供

國立陽明交通大學光復校區今天凌晨無預警發生北區館舍停電，學生一片哀嚎，經搶修1個多小時後逐棟恢復供電，據了解，在變電站發現老鼠屍體。校方指出，經查停電事件是因鼠害侵入變電站造成高壓線短路，以致電力保護開關MCB跳脫，連帶台電責任分界點4路保護開關一併跳脫，造成光復北區停電，後續將加強巡查防範動物入侵。

交大學聯會（陽明交大學生會-交通分會）在臉書粉專發文表示，今天凌晨0點20分光復校區包括北區9、10舍、竹軒、研一舍停電，還有其他館舍出現跳電，學生會持續追蹤狀況直到凌晨1點23分都還未復電，並透過發文要求校方檢討及公開說明停電事件。

由於該起停跳電事件無預警發生，引起不少學生在網路上抱怨，紛紛表示「一直停電實驗都不用做了」、「該不會只有交大有耗子會吃電線吧」，還有人忍不住嘲諷「阿還以為自己讀的是清大」，抱怨突然停電是在強制熄燈。

陽明交大總務處說明，今天凌晨停電事件為鼠害侵入變電站造成高壓線短路，以致電力保護開關MCB跳脫，連帶台電責任分界點4路保護開關一併跳脫，造成光復北區停電。並提供相關事故照片，在線路設備旁發現一隻老鼠屍體，外觀已經燒得焦黑。

校方指出，今天發生無預警停電事故時，立即通知所委託機電技術顧問查明故障原因後，清除動物屍體，並逐一檢測回路安全無虞後，即通知台電公司線路維修股開啟4路開關送電給本校，約凌晨1小時40分逐棟恢復供電。

針對後續如何防範突發的停電事故，校方表示，後續將加強定期巡查，遇有有鼠類或其他蛇類動物入侵，隨即清除防堵，以避免停電事件發生，提升用電品質。

停電 陽明交大

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