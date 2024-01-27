國道服務區拚種電移大樹遭批「瘋了嗎？」 生態團體：這還是綠能嗎？

高公局在國道三號苗栗西湖服務區北站停車場闢建太陽能光電場，日前施工移植場內的樹木，引起護樹人士不滿，有人抱怨「現在全台休息站的樹好像都要變身為太陽能板了，這個國家真的瘋了」。西湖服務區的太陽能光電場現已完成鋼棚結構，並開始忙著在棚頂舖設太陽能板，現場施工工人預估春節前應可舖設完成，以利後續施工發電。

場景換到台中國道三號清水服務區，小客車停車場的C區到I區，也將設置太陽能光電基座，占地約8257平方公尺，預計10月中旬啟用。

高公局大甲工務段段長吳松旺表示，小客車停車區域有榕樹、樟樹、苦練、水黃皮等喬木，去年底要求廠商邀請樹木專家學者會勘，研商修枝、樹木健檢，並敲定冬季適合移植喬木，讓高速公路喬木獲得妥善的「養老生活」。

歷經2周修枝、移樹作業，截至前天(25日)已完成112棵喬木移植任務，吳松旺指出，喬木順利移植到國道三號中港系統交流道高架橋下的周邊土地順利存活、繼續茁壯。

西湖服務區北站設置太陽能光電場的區域約可停放百輛小型車，日前移植場內樹木時，有旅客見了倒伏的樹，對移植的技術深有疑慮，也有人在網路留言「我們要樹木啊」；現場施工工人說，原本停車場周邊約有一百多棵樹，施設太陽能光電場移植了五十多棵，送往高公局指定地點，並非砍除。

來往旅客對服務區露天停場架設鋼棚設置太陽能光電板正、反意見都有。彰化來的曾姓車主說，服務區停車場原本栽植的樹木不多，移置數量有限，且有鋼棚遮雨、遮陽，他並不反對，倒是中南部大面積光電場數量多，且聽說花蓮也有農場要建大型光電場，反而比較讓人擔心對山林環境的影響。

洪姓旅客說，「當然是種樹比較好啊！」但現在是民進黨執政要推光電政策「又有什麼辦法？」，現在到處架設光電板，未來如何處理廢棄的光電板都是大問題。

也有旅客認為，西湖服務區有許多樹木的環保意象標誌，現在卻移樹建太陽能光電場，讓人感覺實在很諷刺。

台灣生態學會理事楊國禎表示，不反對光電，但為了光電，反將綠樹砍除，把原本的生態毀掉，「這不是種綠電，而是種罪惡」。服務區種電應利用沒有生態區域的車道、屋頂或停車場，但廠商嫌麻煩，直接移樹種電，手段粗糙。

許多民眾目擊苗栗西湖、台中清水等國道服務區停車場標租作光電場時，原有喬木的樹冠全遭截斷（俗稱斷頭），枝幹也修剪到一葉不留，根部也被截斷根系，連根部的土球包覆都沒有，質疑是找非園藝專業的小包商執行，手法非常粗暴。

樹木專家抱怨，原有的綠樹成了最大受災戶，這些樹就算活下來，日後也成為有安全風險的樹木。樹藝師陳鴻楷表示，樹冠遭強剪「斷頭」到一葉不留，就沒有葉子行光合作用，會有死亡危機，只好快速長出潛伏的芽枝「呼吸」自救，但這些芽枝從傷口處長出，支點脆弱，長成枝條時容易被強風折斷，成了傷害人車的凶器。