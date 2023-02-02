弘光妝品系學生研發魚腥草抗菌保養品 荔枝殼也翻身

後疫生活型態的調整影響消費習慣及使用型態，弘光科技大學化妝品應用系科技組大四學生使用魚腥草研發抗菌洗髮沐浴系列產品，以近年正夯的戶外露營生活風格衍伸地球永續消費模式獲得「O'right歐萊德」特別獎；也有學生應用台灣荔枝果殼、高酸度西印度櫻桃，創生農作產品嶄新價值。

弘光科大妝品系副主任許慈芳表示，今年科技組畢展主題「植續」，同樣使用農特產作為研發主題，並強調環境永續消費概念，延續過去經驗轉新創意價值，更注意到疫情改變生活使用模式研發抗菌類產品，提醒消費者清潔與保養並行的重要。

「Hola Natural」這組學生使用魚腥草做原料，研發洗髮餅、沐浴片、洗顏粉、洗手油等產品。研發學生梁渝冰說魚腥草是很常見的原料，具抗菌、抗發炎的效果，在疫情期間受歡迎。因此鎖定戶外生活風格的使用習慣，以「洗沐無痕，回歸大地」為主題，利用無水配方設計低汙染產品，例如沐浴片體積小重量輕，包裝採用重複裝填設計無垃圾產生。在後疫情時代符合民眾戶外生活型態的需求，因為環保永續概念的產品符應企業文化而獲選「O'right歐萊德」特別獎。

同樣受疫情啟發的還有「HUA.U」這組，學生曾怡瑄說，同學到新竹內灣山區，發現農家種植月桃，但加工的月桃露受到疫情影響而滯銷，希望幫忙擴大月桃加工使用範圍，使用月桃研發了洗顏乳、柔膚水、眼霜等5種產品，具有保濕、修護的效果。

「露凝香」這組使用荔枝殼當成主要原料，研發出化妝水、精華液等一系列的保養品，學生黃湘媛說，同組的有位同學很喜歡吃荔枝，突發奇想用荔枝殼來製作，荔枝殼萃取後含有兒茶素跟單寧酸，具抗氧化跟保濕的效果，適合調製保養品，運用廢棄果皮創造出新價值，循環再利用。