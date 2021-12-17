中央大學EMBA校友會26日「愛的鈴聲」音樂會免費索票
中央大學EMBA校友會12月26日（周日）下午2點30分在中大大禮堂舉辦「愛的鈴聲」感恩音樂會，募款所得全數捐贈桃園在地10個社福單位，希望在歲末年終時刻能為社福單位帶來溫暖。
中大EMBA校友會表示，今年由於疫情嚴峻，社福單位捐款收入大幅下降而且比往年艱鉅，中央大學EMBA校友會因此特別邀請聲樂家簡文秀舉辦歲末感恩音樂會，還邀請也是中大校友的殷正洋以及黑旋風、薩克斯風孫維廷等人同台演出，帶來民歌、台灣歌謠、流行金曲及世界名歌，在冬夜中帶給大家更多的歡樂與關懷。
活動當天下午1點30分憑票入場，即日起線上免費索票。音樂會募款所得捐贈10個在地社福單位，包括睦祥育幼院、樂活育幼院、平鎮教養院、真善美社福基金會、方舟啟智教養院、桃園家扶中心、腦性麻痺基金會、國際兒童村、育德兒童之家、藍迪兒童之家，簡文秀及眾歌手、樂手們將陪同大家一起歡唱送暖。
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