中央大學EMBA校友會26日「愛的鈴聲」音樂會免費索票

中央大學EMBA校友會12月26日（周日）下午2點30分在中大大禮堂舉辦「愛的鈴聲」感恩音樂會，募款所得全數捐贈桃園在地10個社福單位，希望在歲末年終時刻能為社福單位帶來溫暖。

中大EMBA校友會表示，今年由於疫情嚴峻，社福單位捐款收入大幅下降而且比往年艱鉅，中央大學EMBA校友會因此特別邀請聲樂家簡文秀舉辦歲末感恩音樂會，還邀請也是中大校友的殷正洋以及黑旋風、薩克斯風孫維廷等人同台演出，帶來民歌、台灣歌謠、流行金曲及世界名歌，在冬夜中帶給大家更多的歡樂與關懷。