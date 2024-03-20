誤用蘇丹紅 八方雲集等新北4業者接受退貨
蘇丹紅辣椒粉食安風波延燒，新北市法制局今天表示，在消費者保護官協助下，位於新北市的八方雲集等4家受波及業者，已公告退貨方式及退貨專線，市府將持續關注事件發展。
法制局今天發布新聞稿指出，今年2月起連續爆出食品加工廠及連鎖餐廳，有使用違法添加蘇丹紅工業染料的辣椒粉，引發風波。
法制局表示，蘇丹紅是環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，添加蘇丹紅的辣椒粉有危害消費者健康之虞。為維護消費者權益，消保官積極協助消費者辦理退換貨。
法制局表示，經協調，已有高麗國公司、韓蜜公司、頂記公司及八方雲集公司疑似使用蘇丹紅辣椒粉，日前已公告退貨方式及退貨專線，消保官及衛生局將持續關注事件發展，為市民權益把關。
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