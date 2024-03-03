集應廟撞轎尪公巡茶園儀式 申請登錄北市無形文化資產

為保存地方宗教傳統文化，台北市木柵、景美、萬隆3座集應廟正申請登錄北市無形文化資產。昨天木柵集應廟舉辦130周年廟慶，據了解，也有審查委員訪視，與上千名民眾一同參與地方熱鬧遶境，更有許多外籍朋友參與。本次木柵集應廟是以撞轎儀式跟巡茶園向北市申請無形文化資產的登錄，盼讓更多人看見在地傳統文化。

木柵集應廟主委張敏男表示，今年適逢木柵集應廟130周年，先人來台開墾時期保儀尊王（尪公）就在保佑大家，之所以申請無形文化資產登錄，是希望讓這場宗教盛事更壯大、並且讓更多國內外朋友認識在地傳統文化。

傳統撞轎是由木柵、景美集應廟進行儀式，此一儀式是由轎班人員扛著神轎、相互的三進三退，當轎子與保儀尊王轎「碰撞」，代表神明之間的感謝照顧，互相道別，舞動迅猛有力又精巧靈活，同時在傳承過程中仍保留了諸多傳統知識和技藝。